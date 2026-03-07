Windstoß führt zu Absturz: Steirer bei Gleitschirmflug in Kärnten verletzt

Ein 57-jähriger Gleitschirmflieger stürzte am Samstag in Wolfsberg in Kärnten aus etwa 15 Metern ab. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Am 7. März 2026 gegen 13.45 Uhr startete ein 57-jähriger Mann aus der Steiermark mit seinem Gleitschirm auf dem Startplatz Goding, Gemeinde St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) in Kärnten. „Kurz nach dem Start, vermutlich aufgrund eines Windstoßes, verdrehte sich der Schirm und stürzte aus rund 15 Meter Höhe zu Boden. Der 57-Jähriger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, berichtet die Polizei.