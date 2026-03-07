/ ©Peratschitzen
Wiesenbrand beim Sablatnigmoor: Fünf Feuerwehren im Einsatz
Die Freiwilligen Feuerwehren Peratschitzen, Eberndorf, Edling, Gablern und Kühnsdorf wurden am Samstagnachmittag zu einem Wiesenbrand beim Sablatnigmoor im Bezirk Völkermarkt alarmiert.
Am Samstagnachmittag ist ein Wiesenbrand beim Sablatnigmoor im Bezirk Völkermarkt ausgebrochen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Mehrere Feuerwehren – darunter Peratschitzen, Eberndorf, Edling, Gablern und Kühnsdorf – standen im Einsatz. Sie konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Nach zirka eineinhalb Stunden konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes