Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peratschitzen
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
Ein Wiesenbrand rief die Feuerwehren in und rund um Eberndorf auf den Plan.
Eberndorf
07/03/2026
Am Samstag

Wiesenbrand beim Sablatnigmoor: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren Peratschitzen, Eberndorf, Edling, Gablern und Kühnsdorf wurden am Samstagnachmittag zu einem Wiesenbrand beim Sablatnigmoor im Bezirk Völkermarkt alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Am Samstagnachmittag ist ein Wiesenbrand beim Sablatnigmoor im Bezirk Völkermarkt ausgebrochen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Mehrere Feuerwehren – darunter Peratschitzen, Eberndorf, Edling, Gablern und Kühnsdorf – standen im Einsatz. Sie konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Nach zirka eineinhalb Stunden konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: