Wiesenbrand beim Sablatnigmoor: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Am Samstagnachmittag ist ein Wiesenbrand beim Sablatnigmoor im Bezirk Völkermarkt ausgebrochen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Mehrere Feuerwehren – darunter Peratschitzen, Eberndorf, Edling, Gablern und Kühnsdorf – standen im Einsatz. Sie konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Nach zirka eineinhalb Stunden konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden.