Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Schiunfall am Mölltaler Gletscher: Frau (40) schwer verletzt
Eine Schifahrerin wurde schwer verletzt.
Mölltal
07/03/2026
Am Samstag

Schiunfall am Mölltaler Gletscher: Frau (40) schwer verletzt

Zu einem schweren Schiunfall kam es am Samstagvormittag auf dem Mölltaler Gletscher im Bezirk Spittal an der Drau. Eine Frau (40) wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Krankenhaus geflogen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Ein 39-jähriger Pole wollte am Samstagvormittag von einer Piste auf eine andere wechseln. „Dabei kollidierte er mit einer 40-jährige Schifahrerin aus Slowenien“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Oberdrauburg. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins BKH Lienz geflogen. Der zweite Schifahrer blieb unverletzt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: