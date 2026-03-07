Schiunfall am Mölltaler Gletscher: Frau (40) schwer verletzt

Zu einem schweren Schiunfall kam es am Samstagvormittag auf dem Mölltaler Gletscher im Bezirk Spittal an der Drau. Eine Frau (40) wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Krankenhaus geflogen.

Ein 39-jähriger Pole wollte am Samstagvormittag von einer Piste auf eine andere wechseln. „Dabei kollidierte er mit einer 40-jährige Schifahrerin aus Slowenien“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Oberdrauburg. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber C7 ins BKH Lienz geflogen. Der zweite Schifahrer blieb unverletzt.