Junger Gleitschirm-Pilot stürzt 30 Meter in die Tiefe

Ein junger Gleitschirmpilot stürzte am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet Nussdorf-Debant rund 30 Meter ab. Der 18-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 18-Jährige startete gegen 15.30 Uhr vom Startplatz „Steinermandl“ und beabsichtigte in Richtung des Schleinitz-Gipfels zu fliegen. „Um an Höhe zu gewinnen, zog er etwa 250 Höhenmetern unterhalb des Gipfels Kreise“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Da passierte es. Der Österreicher kam zu nahe an einen Felsen.

30 Meter abgestürzt

„Beim Versuch diesem auszuweichen, geriet er auf die windabgewandte ‚Leeseite'“, so die Polizisten. Der Gleitschirm verlor rasch an Höhe. Schließlich prallte der junge Mann aus einer Höhe von 30 Metern auf den Boden. Er wurde dabei schwer verletzt, konnte aber noch selbstständig den Notruf wählen. In der Folge wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers erstversorgt, per Tau geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.