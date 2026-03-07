Angenehme 17 Grad: Kärnten genießt sonnigen Sonntag

Auch am Sonntag bleibt das Wetter in Kärnten freundlich. Die Sonne scheint den ganzen Tag und beschert angenehme Frühlingstemperaturen zwischen 13 und 17 Grad.

Vereinzelte Frühnebelfelder verziehen sich am Sonntag rasch und machen Platz für Sonne pur. Lediglich ein paar wenige Schleierwolken zieren den Himmel. „Zudem kann Saharastaub wieder für ein wenig diesige Verhältnisse sorgen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria. Nichtsdestotrotz solltet ihr eine Sonnenbrille einpacken. Die Temperaturen steigen auf angenehme 13 bis 17 Grad.