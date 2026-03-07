Skip to content
/ © Uros Zavodnik
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Spritpreise in Slowenien sowie die Zapfsäule mit dem ausverkauften Diesel.
Bei einer Tankstelle in Ravne na Koroškem ging aufgrund des Andrangs aus Kärnten der Diesel aus.
Slowenien
07/03/2026
Leere Zapfsäule
Leserstory

Ansturm aus Kärnten: Slowenischer Tankstelle ging Diesel aus

Der Nahost-Konflikt treibt derzeit die Spritpreise in Kärnten wieder nach oben. Viele Autofahrer weichen deshalb zum Tanken nach Slowenien aus. Der Andrang ist so groß, dass an einer slowenischen Tankstelle der Diesel ausging.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Um den hohen Spritpreisen zu entgehen, zieht es viele Kärntner derzeit – wie berichtet – über die Grenze zu slowenischen Tankstellen. Dort sind sowohl Benzin als auch Diesel spürbar günstiger. Grund ist die Spritpreisregulierung der slowenischen Regierung. Nun ging es sogar so weit, dass einer Tankstelle in Ravne na Koroškem – einer Kleinstadt nahe der Grenze – der Diesel ausgegangen ist. Wie Leser berichten, gab es dort kurz nach 16 Uhr nur noch Benzin zu kaufen, „da viele aus Unterkärnten nach Slowenien fahren, um hier zu tanken„, weiß der Slowene Uros Zavodnik. Er ließ der Redaktion auch entsprechende Fotos zukommen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die die Zapfsäule mit dem ausverkauften Diesel.
© Uros Zavodnik
Bei einer Tankstelle in Slowenien ist der Diesel ausgegangen. Grund ist der Ansturm aus Kärnten.
