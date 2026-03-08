Binnen 48 Stunden: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr aus Arnoldstein

Mehrere Einsätze innerhalb kurzer Zeit: Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein war in den vergangenen Tagen bei einem Wald- und Wiesenbrand sowie bei zwei Türöffnungen gefordert

In den vergangenen Tagen war die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein mehrfach im Einsatz. Bereits gegen Ende der Woche wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag gemeinsam mit der BTF Euro Nova, der FF Thörl-Maglern sowie der FF Seltschach-Agoritschach zu einem Wald- und Wiesenbrand alarmiert. Der nächste Alarm kam bereits am Folgetag in den frühen Morgenstunden, um 02:46 Uhr. Im Rahmen eines stillen Alarms rückten die Einsatzkräfte zu einer Wohnungs- bzw. Türöffnung im Ortsbereich Gailitz aus.

Weitere Türöffnung

Auch am Wochenende kam es während der laufenden wöchentlichen Übung zu einem weiteren Einsatz. Erneut wurden die Kameradinnen und Kameraden zu einer Türöffnung alarmiert. Gemeinsam mit der FF Seltschach-Agoritschach rückte die FF Arnoldstein ins Ortsgebiet von Seltschach aus, wo eine verletzte Person versorgt werden musste. Neben den Feuerwehren standen dabei auch das Rote Kreuz Kärnten sowie der Rettungshubschrauber RK1 der ARA Flugrettung im Einsatz.