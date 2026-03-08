Kurios: Kärntner klaute fünf Euro, nun steht er vor Gericht

Ein junger Erwachsener soll in Wolfsberg Zeitungskassen mit einer Zange aufgebrochen und dabei fünf Euro erbeutet haben. Am Montag muss er sich deshalb vor Gericht verantworten.

Ein ungewöhnlich kleiner Geldbetrag beschäftigt kommende Woche das Gericht. Am Montag in der Früh muss sich ein junger Erwachsener vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Der Vorwurf: Diebstahl durch Einbruch. Die mutmaßliche Beute: 5 Euro Bargeld.

Zeitungskassen aufgebrochen

Laut Verhandlungsspiegel des Gerichts soll der Beschuldigte am 26. Oktober 2024 in Wolfsberg mehrere Zeitungskassen eines Unternehmens mit einer Zange gewaltsam aufgebrochen haben. Nach dem Einsatz des Werkzeuges hatte der Mann gerade einmal fünf Euro gestohlen, trotz des geringen Betrags wird der Fall strafrechtlich als Einbruchsdiebstahl behandelt. Ob und wie der Fall ausgeht, wird sich am Montag zeigen, die Verhandlung leitet Richter Dietmar Wassertheurer. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 07:01 Uhr aktualisiert