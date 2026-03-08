Skip to content
Das Bild zeigt den Jägerball auf 5min.at.
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen beim 47. Krappfelder Jäger-Ball im Kulturhaus Althofen eine stimmungsvolle Ballnacht.
Kappel am Krappfeld
08/03/2026
Ballnacht

Fotogalerie: Das war der Krappfelder Jäger-Ball

Der 47. Krappfelder Jäger-Ball lockte am Samstag zahlreiche Gäste ins Kulturhaus Althofen. Bei bester Musik wurde bis in die Nacht hinein getanzt und gefeiert. Wir haben den Abend in einer Fotogalerie zusammengefasst.

von Nico Deutscher
Am Samstag, den 7. März, fand im Kulturhaus Althofen der 47. Krappfelder Jäger-Ball statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verbrachten eine stimmungsvolle und gesellige Nacht mit Tanz und guter Unterhaltung. Für beste Tanzmusik sorgte die Gruppe „Die Silberbacher“, die den Ballabend musikalisch umrahmte und für eine volle Tanzfläche bis in die späten Stunden sorgte. Die Jäger der Hegeringe Althofen, Guttaring, Hüttenberg, Kappel am Krappfeld und Meiselding freuten sich über die vielen Gäste und die gelungene Ballnacht. Es wurde gemeinsam getanzt, gelacht und ein gefeiert.

Das Bild zeigt den Jägerball auf 5min.at.
©5 Minuten
