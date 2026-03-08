Diesel-Austritt: Kärntner Gewässer verwandelte sich in eine „Öl-Suppe“

Am vergangenen Wochenende gelangte Diesel in ein Kärntner Gewässer. Die Freiwillige Feuerwehr Tainach und die Feuerwehr Völkermarkt errichteten mehrere Ölsperren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

In den kommenden Tagen werden die Ölsperren kontrolliert, um die Umwelt bestmöglich zu schützen.

In den kommenden Tagen werden die Ölsperren kontrolliert, um die Umwelt bestmöglich zu schützen.

Am Wochenende kam es zu einem größeren Diesel-Austritt in ein Gewässer. Zur Eindämmung der Verschmutzung wurde die Freiwillige Feuerwehr Tainach gemeinsam mit der Feuerwehr Völkermarkt zu einem Umwelteinsatz alarmiert.

Kontrolle in den kommenden Tagen

Vor Ort wurden mehrere Ölsperren eingerichtet, um eine weitere Ausbreitung des Diesels zu verhindern. In den kommenden Tagen erfolgen regelmäßige Kontrollen der Ölsperren, um den Diesel sukzessive aus dem Gewässer zu entfernen und größeren Umweltschäden vorzubeugen. Der Einsatz verlief laut den Feuerwehren koordiniert und effizient, wobei die Zusammenarbeit der beteiligten Kräfte reibungslos funktionierte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 08:03 Uhr aktualisiert