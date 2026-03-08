Weltfrauentag: Kärntens Politik will Gleichstellung vorantreiben

Heute ist der Internationale Frauentag: Weltweit wird an diesem Tag auf die Rechte von Frauen, auf Gleichberechtigung und auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam gemacht. In vielen Ländern finden Veranstaltungen, Demonstrationen und Diskussionsrunden statt, um Fortschritte zu feiern, aber auch auf noch ungelöste Herausforderungen hinzuweisen. Auch in Kärnten hat der Tag einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, vor allem im Bezug auf Gleichstellung im Berufsleben.

Grüne: „Frauen kämpfen ein Leben lang“

„Auch wenn Gleichstellung regelmäßig thematisiert wird, hat sich die Lebensrealität von Frauen […] nicht verbessert“, erklärt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März. „Frauen verdienen weiterhin weniger, stemmen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit […] Die Frauenpower wird ausgebeutet.“ Die Zahlen zur Gleichstellung in Kärnten bestätigen das: „Auch 2026 sind Frauen strukturell benachteiligt […] Frauen verdienen weiterhin 15,5 Prozent weniger als Männer […]“, kritisiert Voglauer. Besonders gravierend: 67 Prozent der Bezieher:innen einer Ausgleichszulage in Kärnten sind Frauen, österreichweit erhalten Frauen 40 Prozent weniger Pension. „Gleiche Rechte auf dem Papier bedeuten nicht automatisch Gleichstellung im Alltag […] Solange Frauen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit leisten […] ist es notwendig, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen politisch konsequent zu verändern“, so Voglauer. „Während Frauen für Lücken im System einspringen müssen, fehlen flächendeckende Kinderbetreuung, Pflegeinfrastruktur, faire Arbeitszeitmodelle […] Gleichstellung ist kein politischer Nebenschauplatz. Wer es ernst meint, muss die strukturellen Hürden abbauen. Nicht nur am Frauentag, sondern jeden Tag“, schließt Voglauer.

©5 Minuten Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten.

Team Kärnten: „Gleiche Chancen, bessere Bedingungen“

„Die Gleichstellung von Männern und Frauen im Alltag ist noch immer keine Selbstverständlichkeit“, halten Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer und LAbg. Marina Koschat-Koreimann, die TK-Frauensprecherin, gemeinsam anlässlich des Frauentages fest und verweisen auf mangelnde Lohngerechtigkeit, ungleiche Karrierechancen und die unbezahlte Care-Arbeit, die meistens den Frauen überlassen wird. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte im 21. Jahrhundert eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht. Die Einkommensschere schließt sich viel zu langsam“, unterstreicht Köfer, der sich für mehr Einkommenstransparenz und die rasche Finalisierung des Entgelttransparenzgesetzes und die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie einsetzt. Einer der wesentlichen Gründe für eine Schlechterstellung der Frauen am Arbeitsmarkt sei laut den beiden TK-Vertretern das hohe Maß an Teilzeitarbeit bei Frauen: „Das ist auch oftmals dem geschuldet, dass zu wenige Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung stehen und dass Frauen überwiegend die unbezahlte Haus- und Versorgungsarbeit leisten sowie Angehörige pflegen. Hier braucht es Angebote, um Frauen zu unterstützen und zu entlasten. Teilzeit ist zu häufig eine gefährliche Falle.“ Teilzeitbeschäftigung bedeute für viele Frauen auch keine Möglichkeit der Erlangung einer Führungsposition, damit verbunden weniger Verantwortung und schlechtere Bezahlung. „Weniger Einkommen bedeutet auch weniger Pension, es droht die Altersarmut“, führt Köfer aus. Köfer und Koreimann fordern Bundes- und Landesregierung auf, anstatt auf Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden auf wirkliche Maßnahmen zu setzen und diese auch auf den Weg zu bringen: „Gleichstellung kann nur gemeinsam erreicht werden. Erst eine Änderung der Rahmenbedingungen wird eine Stärkung der Frauen zur Folge haben. Leider muss man befürchten, dass sich bis zum nächstjährigen Frauentag weiter nichts verbessert hat.“

©LPD Kärnten/Wajand Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer.

FPÖ: „Frauen brauchen strukturelle Verbesserungen“

Der Weltfrauentag am 8. März darf nicht bei Symbolpolitik stehenbleiben: Für die FPÖ ist er ein Auftrag, strukturelle Probleme von Frauen anzugehen. „Wertschätzung allein reicht nicht. Wer Gleichstellung ernst nimmt, muss die strukturellen Probleme anpacken, mit denen Frauen tagtäglich konfrontiert sind“, betonen NAbg. Tina Angela Berger und LAbg. Markus di Bernardo. Kritisch sehen sie den „Genderwahn“, der an den Lebensrealitäten vieler Frauen vorbeigehe. „Wir brauchen eine Politik für Frauen – nicht eine Politik der Gender-Ideologie“, so Berger. Frauen verdienen faire Bezahlung, echte Wahlfreiheit bei Pflege und Kinderbetreuung und Schutz vor Gewalt. Di Bernardo warnt: „Die Kombination aus niedriger Bezahlung und Teilzeit ist ein wesentlicher Grund für den Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern – mit massiven Folgen für Karrierechancen und Pensionen.“ Quotenregelungen lehnen sie ab: „Wir stehen für Chancengleichheit, aber gegen Zwangsquoten. Entscheidend müssen Leistung, Qualifikation und Einsatzbereitschaft sein – nicht das Geschlecht.“ Beim Gewaltschutz fordern sie konsequente Strafverfolgung, Opferschutz und Null-Toleranz gegenüber frauenfeindlicher Gewalt. „Delikte durch ausländische Täter müssen die sofortige Abschiebung zur Folge haben. Gewalt gegen Frauen darf weder relativiert noch verharmlost werden!“, so Berger. „Frauen verdienen Sicherheit, faire Chancen und echte Wahlfreiheit. Nachhaltige Frauenpolitik heißt, Leistung anzuerkennen, Familien zu stärken und Rahmenbedingungen zu schaffen, die Frauen im Alltag tatsächlich entlasten und vor Hass sowie Gewalt schützen – nicht nur am 8. März“, so Berger und di Bernardo abschließend.

©FPÖ NAbg. Tina Angela Berger. ©FPÖ Wernberg LAbg. Markus di Bernardo.

SPÖ: „Gleichstellung bleibt gemeinsamer Auftrag“

„Es ist traurig, dass wir im Jahr 2026 noch immer einen Internationalen Frauentag brauchen. Eigentlich sollte Gleichberechtigung längst selbstverständlich sein. Doch die Realität zeigt, dass Frauen weiterhin für gleiche Chancen, gleiche Bezahlung, Sicherheit und Respekt kämpfen müssen“, erklärt die Frauenvorsitzende der SPÖ Frauen in Kärnten und Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner anlässlich des Internationalen Frauentages. Frauen seien nach wie vor mit strukturellen Ungleichheiten konfrontiert. Aktuell stehen Maßnahmen zur Stärkung von Frauenrechten im Fokus politischer Verhandlungen. Dazu zählen Investitionen in den Gewaltschutz, die Absicherung von Beratungsstellen sowie Maßnahmen zur finanziellen Entlastung von Frauen. Gleichzeitig gehe es um langfristige strukturelle Verbesserungen wie mehr Frauen in Führungspositionen, faire Löhne, gerechte Pensionen und eine verlässliche Kinderbetreuung. „Unsere Zukunftsprojekte haben ein klares Ziel: eine Gesellschaft, in der Frauen wirtschaftlich unabhängig leben können, Alleinerziehende stärker unterstützt werden und jede Frau sicher und selbstbestimmt leben kann. Gleichstellung darf kein Schlagwort bleiben, sie muss im Alltag spürbar sein“, betont Oberrauner. Der Internationale Frauentag sei deshalb nicht nur ein Symbol, sondern ein klarer Auftrag, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. „Echte Gleichberechtigung bedeutet, dass niemand mehr um grundlegende Rechte kämpfen muss. Dafür setzen wir uns weiterhin mit voller Kraft ein“, so Oberrauner abschließend.

©SPÖ Kärnten Frauenvorsitzende der SPÖ Frauen in Kärnten und Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner.

NEOS: Vereinbarkeit als reines Frauenthema?

„Wenn ich mir die politische Diskussion der letzten Tage rund um den Weltfrauentag so ansehe, habe ich das Gefühl, wir haben das Jahr 1986 – und nicht 2026. Warum wird Vereinbarkeit nach wie vor als reines Frauenthema diskutiert? Das geht uns als Gesellschaft alle an, und dafür braucht es endlich zeitgemäße Lösungen.“ so NEOS-Frauensprecherin Iris Glanzer. Um mehr Vereinbarkeit für Familien zu erreichen, hat Glanzer im Bereich Bildung Vorschläge präsentiert: „Mehr individuelle Förderung von Kindern in der Schule würde Eltern nach ihrem Arbeitstag mehr Raum für entspannte Familienzeit geben.“ Um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, schlagen die NEOS kleinere Klassengrößen mit maximal 20 Kindern pro Klasse in Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen, sowie die verstärkte Unterstützung der LehrerInnen in der Klasse durch Lehramtsstudierende vor. Auch im Bereich Elementarpädagogik sollen Eltern mehr Wahlfreiheit haben. Iris Glanzer: „Eltern sollen selbst entscheiden können, welche Kita oder welcher Kindergarten am besten zu ihrem Kind und zum Lebensalltag der Familie passt, auch wenn dieser in einer anderen Gemeinde ist. Beispielsweise weil er um’s Eck vom Büro ist oder weil man sich einen bestimmten pädagogischen Schwerpunkt wünscht.“ Hier sieht Glanzer die Landesregierung in der Pflicht, Lösungen zu finden.

©NEOS NEOS-Frauensprecherin Iris Glanzer.

BSA: Wer Frauen ausklammert, schadet sich selbst

Anlässlich des Internationalen Frauentages fordert der Vorsitzende des BSA Villach, Werner Albel, Männer dazu auf, sich aktiver und hörbarer für Gleichberechtigung einzusetzen „Gleichstellung ist keine Frauenfrage, sondern eine Frage der Gerechtigkeit und der Zukunft unserer Gesellschaft. Gerade Männer müssen in dieser Debatte lauter werden und klar Stellung beziehen“, erklärt Albel. Das gelte auf allen Ebenen – in der Politik, in der Wirtschaft ebenso wie im privaten Umfeld. Noch immer seien Frauen in vielen Bereichen benachteiligt oder in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. „Eine Gesellschaft, die Frauen ausklammert oder ihre Perspektiven nicht ernst nimmt, schadet sich letztlich selbst. Auf die Kompetenzen, Erfahrungen und Leistungen von Frauen zu verzichten, kann sich niemand leisten“, so Albel. „Auch innerhalb des BSA Villach wird Gleichstellung nicht nur eingefordert, sondern gelebt“, betont BSA-Finanzreferentin Claudia Didl. Dass aus dem BSA Villach derzeit ausschließlich Frauen im BSA-Landesvorstand vertreten sind, sei ein starkes Signal für gelebte Gleichberechtigung und unterstreiche die zentrale Rolle, die Frauen in der politischen Arbeit einnehmen, zeigt sich Vorsitzender Werner Albel stolz. Der Internationale Frauentag sei daher nicht nur ein symbolischer Tag, sondern ein klarer Auftrag, bestehende Ungleichheiten konsequent abzubauen. „Gleichberechtigung braucht Verbündete – und Männer müssen Teil dieser Bewegung sein“, betont Albel abschließend.