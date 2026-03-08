Mehr Polizei: Italien kündigt verschärfte Maßnahmen bei „Tutto Gas“ an

Für viele Österreicher ist Pfingsten längst mehr als ein kirchliches Fest. Das lange Wochenende dient seit Jahrzehnten als Startschuss für Ausflüge, Pilgerreisen und Urlaube, immer öfter geht es dabei nach Italien. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: die fortschreitende Säkularisierung, die lange Tradition des Pfingsturlaubs und die Nähe Italiens, das mit Sonne, Strand und kulinarischen Genüssen lockt. Viele Österreicher verbinden dabei „tutto gas“-Partys, Musik und Ausflüge, doch immer mehr kommt es am Partywochenende zu Eskalationen.

Behörden bereiten sich auf wilde Nächte vor

Nach den wilden Pfingstpartys der vergangenen Jahre stehen die Verantwortlichen in Lignano längst in Alarmbereitschaft. Noch elf Wochen bis Pfingsten – und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Nicht nur die Hotels der zahlreichen Gäste sind gebucht, sondern auch die Sicherheitspläne stehen und ein koordinierter Gipfel für Polizei und Veranstaltungsmanagement wurde einberufen. Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi erklärte bei diesem Treffen: „Insgesamt haben sich die verschärften Maßnahmen in den vergangenen Jahren durchaus positiv ausgewirkt. Und diesen Weg werden wir auch heuer weitergehen“, berichtet die „Kronen Zeitung“.

Erinnerungen an vergangene Exzesse

Die Partys der letzten beiden Jahre eskalierten teils völlig. Sachbeschädigungen, Schlägereien, Alkoholvergiftungen und Co. gehörten neben betrunkenen Gästen zu den Einsatznächten. Ein Kärntner Polizist, der 2024 im Einsatz war, erzählte gegenüber 5 Minuten: „Wir hatten so viel zu tun wie schon lange nicht mehr.“ Die Einsatzkräfte berichteten zudem, dass vor allem das Verhalten der Partygäste „sehr aggressiv“ gewesen sei. Auch Taschendiebstähle und ein Anstieg von Drogenkonsum hielten die Polizei auf Trab. Für 2026 wird erneut auf enge Zusammenarbeit zwischen italienischer und österreichischer Polizei gesetzt. Ziel: das „Tutto Gas“-Wochenende sicher zu gestalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 09:38 Uhr aktualisiert