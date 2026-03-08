„Haben alles leer gemacht“: Wird der Sprudel in Slowenien jetzt teurer?

Der Tanktourismus nach Slowenien steht in Vollblüte: Allein in einer Tankstelle nahe Bleiburg in Ravne (ehemals Gutenstein) wurden ein Tank geleert und binnen Stunden unglaubliche 45.000 Liter Diesel verkauft. Der Spritpreis dafür aktuell 1,465 der Liter – wir haben berichtet.

Alles leer gemacht

Für 5 Minuten schildert Uros Zavodnik, der in Ravne wohnt was er jetzt täglich an der Tankstelle beobachtet. Zavodnik, Professor an der Universität in Marburg, er wird den 5 Minuten Lesern bekannt vorkommen, denn ihm sprang im Vorjahr in der Nähe von Eisenkappel ein junger Bär in das Auto, sitzt im Moment am Trockenen: „Der Diesel ist ausverkauft. Auch bei den anderen grenznahen Tankstelle das gleiche Bild, kein oder kaum noch Diesel zu bekommen. Die Österreicher haben alles leer gemacht.“ Aber wie, denn viele rückten voll bepackt mit Reservekanister an und waren dann in Richtung Grenze sozusagen als rollende Benzinbomben unterwegs. Wen kümmert es, dass in Österreich nur ein kleiner Reserveknister im Auto gesetzlich erlaubt ist. Zavodnik: „Irgendwo hier in der Gegend verschwand gar ein Hänger auf dem 2000 Liter Diesel in einem Tank gelagert waren.“

Slowenischer Spritpreis soll wieder steigen

Am kommenden Dienstag könnte der Boom aber rasch wieder abebben. „In Slowenien wird der Spritpreis von der Regierung alle 14 Tage neu festgelegt, am Dienstag ist es wieder so weit, diesen günstigen Preis wird es dann wohl nicht mehr geben“, glaubt er. Ob die leeren Tanks bis dahin noch einmal mit dem Billigsprit aufgefüllt werden können, bleibt Spekulation. „Die Tanker sind zwar unterwegs aber es fehlt speziell am Wochenende an Personal und in allen grenznahen Tankstellen wird nach Auskunft unseres Autofahrerclubs schon Benzin und Diesel knapp oder ist schon ausverkauft. Selbst wenn die Tankstellen noch Diesel haben, müssen sie, wenn er droht auszugehen, eine eiserne Reserve für Einsatzfahrzeuge wie Polizei, Rettung und Feuerwehr zurückbehalten.“