Kurioses wohin man schaut

Es gibt ja im Alltag Dinge, die kann man verstehen, muss man aber nicht. 5 Minuten hat wieder Beispiele aus dem Kuriositätenkabinett heimischer Politik. Da wäre erneut der Tourismus ganz vorne dabei. Der Aufschrei ist nämlich groß, weil das Land die Motorbootabgabe um 50 Prozent erhöht. Branchenvertreter und etliche andere Lobbyisten befürchten einen Anschlag auf die Wettbewerbsfähigkeit Kärntens und schlagen darüber Wellen wie sonst nur ein Motorboot selbst. Welch Affront, die Motorboot-Reeder sollen mehr zahlen! Diesen Aufschrei haben viele in einer ähnlichen Causa schmerzhaft vermisst. Das auch von der Kärnten Werbung befürwortete neue Tourismusgesetz schraubt nämlich die Kurtaxe in astronomische Höhen. Sorry, die heißt ja nicht mehr Kurtaxe, das nennt sich jetzt Aufenthaltsabgabe. 4,50 Euro pro Tag und Nase müssen Gäste zahlen, wenn sie in Kärnten urlauben möchten. Da ist von keinem Anschlag auf die Wettbewerbsfähigkeit zu hören. Diese neue Urlaubssteuer, und nichts anderes ist diese immens hohe Aufenthaltsabgabe, bedroht nicht nur Campingplatzbesitzer – weil dort die Aufenthaltsdauer um einiges länger ist – sie verteuert den Kärnten-Urlaub für alle massiv. Fassen wir zusammen: Die üblicherweise ohne Armutsgelübde lebenden Motorboot-Eigner sollen, wollen und können nicht mehr zahlen, die Normalos unter den Kärntner Gästen zocken wir allerdings gnadenlos ab. Schon kurios, oder?

Sehenswertes Exponat in unserem Kuriositätenkabine

Dann wäre da noch die Sache mit dem LH-Wechsel. Warum kommuniziert die SPÖ dies derart patschert? Warum wird dem staunenden Volk nicht erklärt, weshalb es nötig ist, auch Gaby Schaunig als Zwischenspiel eine Woche regieren zu lassen. Eigentlich hätte die Kärntner Bevölkerung eine derartige Aufklärung durchaus verdient. Aber vielleicht ist das ja irgendeiner uns unbekannten Gender-Regelung zu verdanken. Man wird ja noch raten dürfen… Jedenfalls ist auch das ein durchaus sehenswertes Exponat in unserem Kuriositätenkabinett. Und dann gibt’s da noch die Freiheitlichen. Die haben jetzt angesichts der kriegsbedingten Preisexplosion bei fossilen Energieträgern wie Öl und Gas ein veritables Problem. Erneuerbare Energie wie etwa durch Windräder sind ja laut blauer Lehrmeinung ganz besonders pfui. Da wurde ja sogar mit einer Volksbefragung dagegen angekämpft. Liebe FPÖ, uns ist keine Preiserhöhung beim Wind bekannt. Liebe FPÖ, wisst ihr da mehr? Wurde Wind teurer? Bitte um Aufklärung, ob Windräder nicht doch besser wären als eine ewige Abhängigkeit von der Durchlässigkeit der Straße von Hormus. Auf diesen Umstand haben wir nämlich verdammt wenig Einfluss. Aber wir können natürlich alle beruhigt sein, denn unsere Bundesregierung hat versichert, die Preisentwicklung beim Sprit genau beobachten zu wollen. Das machen zwar alle Autofahrer sowieso, aber vielleicht beobachtet die Regierung einfach genauer. Was weiß ein Fremder? Und so reiht sich ein Kuriosum an das nächste und man kann sicher sein, dass der Nachschub nicht ausgeht. Vielleicht sollten wir unser Kuriositätenkabinett in die Kärnten Card integrieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert