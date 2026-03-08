Skip to content
Am Landesgericht Klagenfurt wird am Mittwoch ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei verhandelt.
St. Veit an der Glan/Klagenfurt
08/03/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Pferde verhungern lassen? Kärntner mit Tierquälerei konfrontiert

Ein Erwachsener soll seine in St. Veit an der Glan gehaltenen Pferde über längere Zeit nicht ausreichend gefüttert haben, nun steht er in Klagenfurt vor Gericht.

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich am kommenden Mittwoch ein Erwachsener wegen des Verdachts der Tierquälerei verantworten. Wie die Medienstelle des Gerichts mitteilte, wird dem Angeklagten vorgeworfen, im Zeitraum von September 2023 bis Dezember 2024 mehrere von ihm gehaltene Pferde an seinem Standort in St. Veit an der Glan nicht ausreichend und nicht bedarfsgerecht gefüttert zu haben.

Tatbestand „Tierquälerei“

Nach Darstellung der Anklage sollen die Tiere dadurch über längere Zeit hinweg unzureichend versorgt gewesen sein und unnötige Leiden erlitten haben. Als Tatbestand wird dementsprechend „Tierquälerei“ genannt. Für die Hauptverhandlung sind am Mittwoch rund zwei Stunden angesetzt. Den Vorsitz führt Richterin Sabine Götz.

Unschuldsvermutung bis zum Urteil

Ob und in welchem Ausmaß es tatsächlich zu einer mangelhaften Versorgung der Tiere gekommen ist, wird im Zuge der Beweisaufnahme zu klären sein. Fest steht aber: Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.

