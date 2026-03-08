350 Haltepunkte: Mobilitätsangebot um den Wörthersee ab Mai erweitert

Neues Mobilitätsangebot für die Region Wörthersee: Ab Mai 2026 bringt das Postbus Shuttle mehr Flexibilität in den Alltag von Einheimischen und Gästen.

Mit Mai 2026 wird das Mobilitätsangebot in der Region rund um den Wörthersee deutlich erweitert: Das Postbus Shuttle kommt in die Gemeinden Velden am Wörthersee, Techelsberg am Wörther See und Pörtschach am Wörther See. Damit entsteht ein neues, flexibles Verkehrsangebot, das Bewohnerinnen und Bewohnern ebenso wie Gästen eine praktische Ergänzung zum Individualverkehr bietet.

350 Haltepunkte, davon 190 in Velden

Ein dichtes Netz aus rund 350 Haltepunkten, davon etwa 190 im Gemeindegebiet von Velden, ermöglicht kurze Wege zum nächsten Einstiegspunkt. Das Shuttle verbindet Wohngebiete direkt mit wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens sowie mit Bus- und Bahnverbindungen und stärkt damit die regionale Mobilität auf einfache Weise. Gebucht werden können Fahrten unkompliziert über die Postbus-Shuttle-App oder telefonisch. In Velden fährt das Shuttle von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 15 Uhr.

Kosten und Vorteile

Preislich orientiert sich das Angebot an den Tarifen des Kärntner Verkehrsverbunds. Pro Fahrt wird zusätzlich ein Komfortzuschlag von zwei Euro verrechnet. Inhaberinnen und Inhaber eines KlimaTicket Österreich, eines Kärnten Tickets oder anderer gültiger Zeitkarten zahlen lediglich diesen Zuschlag.