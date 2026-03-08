Fehldiagnose führte zu Erblindung? Kärntnerin fordert 52.000 Euro

Ein Routinebesuch bei einer Augenärztin wurde für eine Kärntnerin zum Beginn eines schweren Leidenswegs. Am Ende kam es zu einer vorübergehenden Erblindung sowie Operationen auf beiden Augen. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, beschäftigt der Fall mittlerweile mehrere Gerichtsinstanzen.

Untersuchung ausgeblieben?

Die mittlerweile 51-Jährige suchte im Oktober 2021 erstmals eine Augenärztin auf. Sie wollte Kontaktlinsen ausprobieren, Beschwerden hatte sie damals keine. Bei der Untersuchung stellte die Ärztin jedoch einen Glaukom-Verdacht sowie eine sehr seichte Vorderkammer fest. Eine wichtige Untersuchung des Kammerwinkels soll laut dem Medienbericht jedoch nicht durchgeführt worden sein. Im November ließ sich die Frau Kontaktlinsen anpassen. Anfangs verlief alles problemlos, doch kurze Zeit später bekam sie starke Schmerzen im linken Auge – so heftig, dass sie zu Schmerzmitteln greifen musste. Bei einem Termin im Jänner 2022 schilderte die Patientin die Beschwerden. Die hinzugezogene Augenärztin erklärte jedoch, mit den Augen und den Kontaktlinsen sei alles in Ordnung.

Heftige Schmerzen, zwei Operationen

Erst Monate später kam es zur dramatischen Zuspitzung: Ende Mai 2022 wachte die Frau mit extremen Schmerzen auf und war auf dem linken Auge plötzlich blind. Im Klinikum Klagenfurt wurde ein akuter Glaukomanfall festgestellt und sie sofort operiert. Dabei entfernten Ärzte ihre natürliche Linse und ersetzten sie durch eine künstliche, nur Tage später wiederholte sich der Vorfall am rechten Auge. Die Frau klagte daraufhin auf Schadenersatz. Ihr Anwalt argumentiert, die Ärztin habe das Risiko eines Glaukoms nicht ausreichend abgeklärt, obwohl entsprechende Hinweise vorlagen. Das Landesgericht Klagenfurt und später auch das Oberlandesgericht Graz stellten einen Diagnosefehler fest – allerdings zunächst nur für die Folgen am linken Auge. Der Oberste Gerichtshof entschied jedoch, dass auch die Schäden am rechten Auge nochmals geprüft werden müssen. Insgesamt fordert die Klägerin rund 52.000 Euro Schmerzensgeld sowie die Haftung für mögliche Folgeschäden. Ob weitere Operationen folgen müssen sei derzeit noch unklar.