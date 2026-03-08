Kärntner Bäuerinnen: Film zum Weltfrauentag zeigt Alltag am Hof

Heute ist Weltfrauentag: Ein Film zeigt den Alltag von Bäuerinnen aus Kärnten – zwischen Stall, Feld, Betrieb und Familie – und macht ihre unverzichtbare Arbeit sichtbar.

Heute, am 8. März, wird weltweit der Weltfrauentag gefeiert. Der Tag erinnert an die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Errungenschaften von Frauen und macht auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam.

Vielzahl an Aufgaben und Verantwortungen

Anlässlich dieses Tages rücken auch Kärntens Bäuerinnen in den Mittelpunkt. Ein eindrucksvoller Film der Landwirtschaftskammer begleitet sie durch einen typischen Arbeitstag und zeigt die Vielzahl an Aufgaben und Verantwortungen zwischen Stall, Feld, Betrieb und Familie. „Bäuerinnen sind Managerinnen, Unternehmerinnen und zentrale Stützen unserer Betriebe. Sie sichern die regionale Lebensmittelversorgung und prägen den ländlichen Raum maßgeblich“, betont Landesbäuerin Astrid Brunner.

Jahr der Bäurinnen

Gerade im heurigen Internationalen Jahr der Bäuerinnen hat diese Botschaft weltweit besondere Bedeutung. „Als ARGE Bäuerinnen setzen wir uns konsequent für wirtschaftliche, soziale und rechtliche Verbesserungen ein – für faire Rahmenbedingungen, soziale Absicherung und mehr Sichtbarkeit der Leistungen unserer Bäuerinnen. Der Weltfrauentag ist für uns nicht nur ein symbolischer Anlass, Danke zu sagen, sondern auch ein klarer Auftrag, weiterhin mit Nachdruck für unsere Bäuerinnen einzutreten“, betont Brunner abschließend.