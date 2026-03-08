Gegen Hausmauer gekracht: Für Kärntner (55) kam jede Hilfe zu spät

Tödlicher Verkehrsunfall in Völkermarkt: Ein 55-jähriger Autofahrer prallt gegen eine Hausmauer, er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Ein Autofahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt.

In der Völkermarkter hat sich am Sonntagvormittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist laut Medienberichten gegen eine Hausmauer geprallt. Als Mögliche Ursache wird von einem medizinischen Notfall gesprochen. Im Auto befand sich auch eine zweite Person welche verletzt wurde. Im Einsatz standen die Feuerwehren Brückl, Völkermarkt, Gattersdorf, St. Margarethen ob Töllerberg, St. Stefan, sowie der Rettungshubschrauber C11 und die Polizei. „Beim Einsatzort wurden die Kräfte der FF Brückl aber nicht mehr benötigt. Die Person war schon geborgen“, erklärte die Wehr in den sozialen Medien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 14:05 Uhr aktualisiert