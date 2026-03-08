Mann erlitt Herzstillstand beim Fahren: Fuß drückte weiter aufs Gas

Auf der Seeberg Straße (B 82) ereignete sich am Sonntagvormittag ein tödlicher Unfall. Ein 55-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Inzwischen teilte die Polizei nähere Details zum Unfallhergang mit.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagvormittag auf der Seeberg Straße (B 82). Wie berichtet, ist dort ein 55-jähriger Mann tödlich verunglückt. Nun gab die Polizei nähere Details zum Unfallhergang bekannt. Er soll mit seiner Ehefrau gemeinsam von Brückl kommend in Fahrtrichtung Völkermarkt unterwegs gewesen sein, als er plötzlich einen Herzkreislaufstillstand erlitt.

Fuß am Gaspedal

„Durch das Erschlaffen der Körperspannung drückte sein Bein weiterhin auf das Gaspedal“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt. Dadurch kam das Fahrzeug in einer Kurve im Ortsgebiet von Mittertrixen von der Straße ab und krachte mit voller Wucht in eine Hauskante.

Noch an der Unfallstelle verstorben

Für den Mann kam trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Frau trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. „Sie wurde vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten. Der Straßenabschnitt war während des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt.