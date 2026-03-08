Vor Preissprung: Kärntner stürmen noch einmal slowenische Tankstellen

Dichtes Gedränge herrscht aktuell vor slowenischen Tankstellen. Grund ist ein massiver Ansturm aus Kärnten. Doch die günstigen Spritpreise währen wohl nur noch bis Montag, den 9. März 2026. Dann werden neue Preise festgesetzt.

Der Nahost-Konflikt treibt die Spritpreise weiter nach oben. Laut dem aktuellen „Spritpreis-Vergleich“ des ÖAMTC kostete am Sonntagnachmittag ein Liter Benzin in Kärnten 1,649 Euro, Diesel sogar 1,800 Euro. In Slowenien sieht die Lage hingegen ganz anders aus. Grund ist die Spritpreisregulierung der hiesigen Regierung. Um Geld zu sparen, tanken daher auch viele Kärntner derzeit im Ausland. Eine Tankstelle wurde dabei am Samstag regelrecht leergekauft. Mehr dazu unter: Ansturm aus Kärnten: Slowenischer Tankstelle ging Diesel aus.

Kilometerlanger Stau vor slowenischer Tankstelle

Auch am Sonntag bot sich ein ähnliches Bild. Ein auf dem Instagram-Kanal klagenfurt_elite veröffentlichtes Video zeigt eine lange Warteschlange vor einer slowenischen Tankstelle. „Fast 90 Prozent Österreicher“, berichtet der Urheber. Seinen Angaben zufolge reichte der Stau fast einen Kilometer zurück. Lange wird der Tanktourismus aber wohl nicht mehr anhalten. Denn die günstigen Preise gelten nur noch bis Montag, den 9. März 2026. Danach wird ein neuer Einzelhandelspreis von der slowenischen Regierung festgesetzt. Dieser richtet sich nach dem Weltmarkt und dem Euro-Dollar-Kurs – deshalb ist wohl auch hier mit einem Anstieg zu rechnen.