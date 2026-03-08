Shaolin-Mönche führten spektakuläre Kampfkunst in Albeck vor

Die weltbekannten Shaolin-Mönche sind derzeit auf Europa-Tour und machten dabei auch im Schloss Albeck im Bezirk Feldkirchen Station. Mit ihrer unglaublichen Körperbeherrschung begeistern sie das Publikum – 5 Minuten war dabei.

Mit ihrer beeindruckenden Show „Shamis Weg nach Shaolin“ sind die berühmten Shaolin-Mönche auf Europa-Tournee und derzeit auch in Österreich zu sehen. Im Schloss Albeck im Bezirk Feldkirchen zeigten die Meister aus China eine faszinierende Mischung aus Disziplin, Kraft und Körperbeherrschung. Die Zuschauer waren begeistert von den spektakulären Kung-Fu-Darbietungen und spendeten kräftigen Applaus. Weitere Chancen, die Shaolin-Mönche in Kärnten zu erleben, warten übrigens am 25. März 2026 in der Blumenhalle in St. Veit an der Glan und am 11. April 2026 im Congress Center Villach.