Wolken bestimmen den Montag: Sonne zeigt sich nur kurz

Zwar fallen die sonnigen Phasen zum Start in die neue Woche oft nur kurz aus, es bleibt aber mild in Kärnten. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 15 Grad an.

Viele Wolken prägen am Montag das Wettergeschehen in Kärnten. „Sonnige Phasen sind oft nicht von langer Dauer“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Trotzdem bleibt es voraussichtlich im gesamten Bundesland niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen am Nachmittag erneut auf recht milde Werte zwischen 10 und 15 Grad an.