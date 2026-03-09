Am Ufer der Lavant: 15 Feuerwehrleute zu Brand in St. Paul alarmiert

Feuerwehreinsatz am Wochenende im Lavanttal: Am Ufer der Lavant standen zwei Holzhaufen in Flammen. Die Feuerwehr St. Paul rückte aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Die Feuerwehr St. Paul im Lavanttal löschte am Wochenende zwei brennende Holzhaufen am Lavantufer.

Am Wochenende kam es im Lavanttal zu einem Brandeinsatz. Wie die Feuerwehr St. Paul im Lavanttal berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr zu einem Einsatz am Ufer der Lavant alarmiert.

Etwa 45 Minuten im Einsatz

„Vor Ort brannten zwei kleinere Holzhaufen, welche von uns gelöscht wurden. Die Einsatzbereitschaft konnte nach einer Dreiviertelstunde wieder hergestellt werden“, erklärte die Wehr in den sozialen Medien. Im Einsatz standen MTF, TLFA-4000 und KLFA mit 15 Mann.