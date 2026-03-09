Skip to content
/ ©Feuerwehr St. Paul im Lavanttal
Das Bild zeigt einen Brand im Lavanttal auf 5min.at.
Die Feuerwehr St. Paul im Lavanttal löschte am Wochenende zwei brennende Holzhaufen am Lavantufer.
St. Paul im Lavanttal
09/03/2026
Blaulichteinsatz

Am Ufer der Lavant: 15 Feuerwehrleute zu Brand in St. Paul alarmiert

Feuerwehreinsatz am Wochenende im Lavanttal: Am Ufer der Lavant standen zwei Holzhaufen in Flammen. Die Feuerwehr St. Paul rückte aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Am Wochenende kam es im Lavanttal zu einem Brandeinsatz. Wie die Feuerwehr St. Paul im Lavanttal berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr zu einem Einsatz am Ufer der Lavant alarmiert.

Etwa 45 Minuten im Einsatz

„Vor Ort brannten zwei kleinere Holzhaufen, welche von uns gelöscht wurden. Die Einsatzbereitschaft konnte nach einer Dreiviertelstunde wieder hergestellt werden“, erklärte die Wehr in den sozialen Medien. Im Einsatz standen MTF, TLFA-4000 und KLFA mit 15 Mann.

