Alkomattest verweigert: Kärntner überschlug sich mit Traktor

Ein Traktorunfall hat sich am Sonntagabend in Völkermarkt ereignet. Ein 42-jähriger Lenker kam von der Straße ab, überschlug sich über eine Böschung und entfernte sich anschließend verletzt von der Unfallstelle.

Am Abend des 8. März kam es in Völkermarkt zu einem Verkehrsunfall mit einem Traktor. Ein 42-jähriger Mann war gegen 21:12 Uhr mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine unterwegs, als er zunächst einen Straßenpoller überfuhr und kurz darauf von der Fahrbahn abkam. Der Traktor durchbrach anschließend einen Weidezaun und stürzte über eine steile Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Alkomattest verweigert

Der Lenker entfernte sich trotz Verletzungen zunächst von der Unfallstelle. Einsatzkräfte konnten ihn jedoch in unmittelbarer Nähe anhalten und dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben. Einen Alkomattest verweigerte der Mann. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Neben Rettungskräften stand auch die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt im Einsatz. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und 25 Feuerwehrmitglieder vor Ort.