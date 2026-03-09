Freilaufender Hund tötete schwangeres Reh in Klagenfurt

Im Südosten von Klagenfurt wurde eine trächtige Rehgeiß von einem freilaufenden Hund getötet. Laut einem Medienbericht wurden in den letzten 13 Jahren etwa 93 weitere Fälle gemeldet.

Im Südosten von Klagenfurt hat sich erneut ein dramatischer Vorfall ereignet, der die Debatte um freilaufende Hunde und den Schutz von Wildtieren neu entfacht. Im Bereich der Sattnitz jagte ein freilaufender Golden Retriever auf einem Acker nahe eines Radwegs eine Rehgeiß. Das Tier wurde zu Boden gerissen und so schwer verletzt, dass es trotz rasch verständigter Polizei und eines Jägers nicht mehr gerettet werden konnte. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass sie Zwillinge in sich trug.

93 Fälle in etwa 13 Jahren

Auch für die Besitzerin hat der Vorfall weitreichende Konsequenzen: „Der durch den Wildriss für die Jagdgesellschaft entstandene Schaden wird bei der Hundehalterin privatrechtlich eingefordert“, erklärt der Jagdaufseher-Verband in einem Bericht der „Kleinen Zeitung“. In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu ähnlichen Ereignissen – unter anderem im Raum Spittal an der Drau im Jahr 2024, wir haben berichtet. Erst im vergangenen November wurde in Klagenfurt ein nahezu identischer Vorfall gemeldet, laut der Kärntner Wildrissdatenbank wurden seit 2013 insgesamt 93 derartige Fälle registriert.

„Virtuelle Leine“

Vor diesem Hintergrund hatte der Jagdaufseher-Verband eine strengere Regelung verlangt. Gegen Ende des Vorjahres wurde schließlich die neue Kärntner Hundehaltungs- und Wildschutzverordnung beschlossen, die eine ganzjährige Leinenpflicht vorsieht. Ganz ohne Ausnahmen bleibt die Regelung jedoch nicht: Mit einem entsprechenden Nachweis können Hundehalter ihre Tiere in der freien Landschaft unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne physische Leine führen. Voraussetzung ist ein besonders gut ausgebildeter und jederzeit kontrollierbarer Hund, der zuverlässig bei Fuß bleibt und sofort auf Rückruf reagiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 07:17 Uhr aktualisiert