Auf Parkplatz stecken geblieben: Kärntner Wehr musste Fahrzeug bergen
Früher Einsatz in Kärnten: Ein Transportfahrzeug geriet über die Begrenzung eines Parkplatzes und musste von der Feuerwehr geborgen werden.
In den frühen Morgenstunden wurden die Kärntner Florianis zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Um 5:54 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem ein Transportfahrzeug über die Begrenzung eines Parkplatzes hinausgefahren und dabei festgekommen war.
Hebekissen im Einsatz
„Ein Fahrzeuglenker war über die Begrenzung eines Parkplatzes hinausgefahren und kam dabei mit seinem Fahrzeug fest. Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde die Lage erkundet und die Einsatzstelle abgesichert“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof in den sozialen Medien. Mittels Hebekissen konnte das Fahrzeug anschließend angehoben und auf sicheren Untergrund gebracht werden, danach konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.