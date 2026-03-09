„Kampf gegen die Ungläubigen“: Kärntner Häftling muss erneut vor Gericht

Ein in Kärnten inhaftierter Mann muss sich vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Drohungen gegen seine Ehefrau und einen Zeugen ausgesprochen zu haben – und dies auch während der Untersuchungshaft fortgesetzt zu haben.

Am kommenden Mittwoch steht eine weitere Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt an. Dieses Mal muss sich eine in Haft befindliche Person erneut vor Gericht verantworten. Dem Erwachsenen wird zur Last gelegt, seine Ehegattin sowie eine weitere Person mit dem Umbringen bedroht zu haben. Zudem soll er versucht haben, durch diese Drohungen einen Zeugen zu einer falschen Aussage zu bewegen, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht.

Drohungen während der Untersuchungshaft?

Doch damit nicht genug: „Insbesondere wird dem Angeklagten auch zur Last gelegt, dass er während der Untersuchungshaft seine inkriminierenden Drohungen aufrecht gehalten habe und zum Kampf gegen die Ungläubigen aufgefordert haben soll“, erklärt die Medienstelle des Gerichtes. Die Vorwürfe betreffen die Tatbestände Körperverletzung, Nötigung und falsche Beweisaussage. Christian Liebhauser-Karl wird als Richter bei der Verhandlung anwesend sein. Diese soll etwa eine Stunde und 15 Minuten dauern. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.