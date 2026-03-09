Drohnen über St. Veit? Stadt informiert über mögliches Flugaufkommen

In St. Veit finden ab Montag Drohnenflüge für 3D-Scans statt. Betroffen sind die Grillparzer Straße, Schillerstraße, Goethestraße und Völkermarkter Straße 13. Die Aufnahmen dienen ausschließlich technischen Zwecken.

Am heutigen Montag wird es in St. Veit zu Drohnenflügen kommen. Die Stadt hat bereits frühzeitig Entwarnung gegeben: Die Flugobjekte werden zu einem klar definierten Zweck über den Himmel der Stadt kreisen. Betroffen sind unter anderem die Grillparzer Straße, Schillerstraße, Goethestraße und die Völkermarkter Straße 13.

Aufnahmen dienen rein technischen Zwecken

Genaugenommen handelt es sich bei diesen Flügen um 3D-Scans. „Die Aufnahmen dienen rein technischen Zwecken. Wir achten strikt auf die Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien“, betont die Stadt. Solche Scans werden aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt. Drohnen nutzen dafür hauptsächlich Photogrammetrie – also hochauflösende Fotos – und LiDAR (Lasertechnologie), um hochpräzise digitale Modelle zu erstellen. Die Technik eignet sich sowohl für Geländeaufnahmen als auch für Gebäudevermessungen und Inspektionen, indem sie farbige 3D-Punktwolken oder komplette 3D-Modelle generiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 09:09 Uhr aktualisiert