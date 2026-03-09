„Eine große Ehre“: Niki Riegler übernimmt Vorsitz der CulturBrauer

Die Privatbrauerei Hirt ist seit 2008 Mitglied der CulturBrauer. Ab sofort übernimmt Niki Riegler den Vorsitz der Vereinigung und will die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit regionaler Braukultur weiter stärken.

Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Privatbrauerei Hirt, übernimmt den Vorsitz der CulturBrauer. Die Vereinigung bringt acht unabhängige Familien- und Traditionsbrauereien zusammen, die sich dem Erhalt österreichischer Bierkultur verschrieben haben. Beim Treffen Ende Februar in Freistadt übergab Paul Steininger den Vorsitz planmäßig an Riegler. Die CulturBrauer wurden 2008 gegründet, um den Austausch und die Zusammenarbeit unabhängiger Brauereien zu fördern und gemeinsame Interessen zu vertreten.

Starke Gemeinschaft von Individualisten

„Die CulturBrauer sind eine starke Gemeinschaft von Individualisten, die eines eint: die Leidenschaft für authentisches Bier und das Bewusstsein für unsere soziale und regionale Verantwortung“, sagt Riegler. „Es ist mir eine große Ehre, den Vorsitz für das Jahr 2026 zu übernehmen. Gerade in einer Zeit des Wandels ist es wichtig, die Vielfalt und Eigenständigkeit der österreichischen Privatbrauereien sichtbarer denn je zu machen.“ Ein Leitmotiv bleibt „Die Zeit nehm ich mir“ – bewusst langfristiges Arbeiten statt kurzfristiger Zielvorgaben. „Wir nehmen uns Zeit – für unsere Kunden und Partner, für den Austausch auf Augenhöhe und vor allem für den Brauprozess an sich“, ergänzt Riegler abschließend.