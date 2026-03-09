Explodierende Dieselpreise setzen Kärntner Landwirtschaft unter Druck

Die Landwirtschaftskammer (LK) Kärnten fordert angesichts stark steigender Dieselpreise dringend steuerliche Entlastungen für Agrarbetriebe. LK-Präsident Siegfried Huber warnt vor einer massiven Kostenbelastung für Bauern beim Frühjahrsanbau und appelliert an die Bundesregierung, die Versorgungssicherheit als Staatsaufgabe ernst zu nehmen: „Unsere bäuerlichen Familienbetriebe stehen unmittelbar vor dem Frühjahrsanbau. Gerade jetzt brauchen die Betriebe große Mengen Treibstoff für Düngung, Bodenbearbeitung und Aussaat. Wenn nun die Dieselpreise explodieren, bringt das die Betriebe massiv unter Druck. Deshalb braucht es jetzt rasch eine steuerliche Entlastung und einen steuerbegünstigten Agrardiesel für die Landwirtschaft“, so Huber.

LK mit Forderung an Minister

Hintergrund der aktuellen Preisschocks sei unter anderem der militärische Angriff der USA auf den Iran, der die internationalen Energiemärkte zusätzlich belastet. Die LK Kärnten richtet ihre Forderung konkret an Finanzminister Markus Marterbauer: Die CO₂-Bepreisung auf Treibstoffe für die Landwirtschaft solle aufgehoben und die Umsatzsteuer für Agrardiesel gestrichen werden. Berechnungen der Kammer zufolge könnte der Dieselpreis damit um mehr als 25 Prozent sinken.

Agrardiesel als Schlüssel für Versorgungssicherheit

Für die Bauern gibt es keinen Aufschub: Die Arbeiten zum Frühjahrsanbau müssen termingerecht erledigt werden. Steigende Treibstoffkosten erhöhen die Produktionskosten und gefährden letztlich die Versorgungssicherheit, da die Herstellung von Lebensmitteln unmittelbar von leistbaren Betriebsmitteln abhängt. „Die heimische Landwirtschaft ist der Garant für die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln. Gerade in geopolitisch instabilen Zeiten muss das dem Staat etwas wert sein. Unsere Betriebe brauchen daher einen leistbaren Agrardiesel“, betont Huber. Die Landwirtschaftskammer Kärnten appelliert somit an Finanzminister und Bundesregierung, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um die heimische Landwirtschaft in dieser angespannten Situation zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu sichern.