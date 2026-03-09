Sperren und Umleitungen: Mösslerbrücke wird umfassend saniert

Ab dem 10. März starten umfangreiche Bauarbeiten an der Mösslerbrücke auf der B99 Katschbergstraße. Ziel der Sanierung ist es, die Fahrbahn sowie die Tragwerke des Brückenbauwerks instand zu setzen und den Brückenunterbau komplett zu erneuern. Eine grundlegende Instandsetzung sei überfällig, da an der Brücke seit mehr als 50 Jahren keine wesentlichen Reparaturen durchgeführt wurden. „Eine Generalinstandsetzung ist dringend notwendig, um die Befahrbarkeit und Verkehrssicherheit hier weiterhin gewährleisten zu können. Dafür stellen wir seitens des Landes 660.000 Euro bereit“, erklärt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Sperre wird notwendig

Während der Arbeiten wird der Verkehr auf der Brücke nur einspurig geführt und durch eine Ampel geregelt. Ein zentraler Bestandteil der Sanierung ist der Umbau des nördlichen Widerlagers zu einer fugenlosen Konstruktion. Dies soll die Anfälligkeit für Schäden reduzieren und gleichzeitig die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Für die Arbeiten am Tragwerk selbst ist jedoch eine Vollsperre erforderlich. Daher wird von Mai bis Mitte Juli der Verkehr regional sowie über die A10 Tauernautobahn umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein, inklusive Asphaltierung der Fahrbahn, Montage neuer Leitschienen und Brückengeländer. „Mit dieser Generalsanierung wird nun ein wichtiger Schritt für die Sicherheit und Qualität der Mösslerbrücke sowie des gesamten regionalen Straßennetzes gesetzt“, so Gruber abschließend.