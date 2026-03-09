Fotogalerie: Ein besonderer Konzertabend mit Andrea Eckert in Kärnten

Andrea Eckert begeisterte im Amthof mit der „Lebensreise der Lotte Lenya“ und sorgte gemeinsam mit Pianist Philipp Jagschitz für einen stimmungsvollen Kulturabend. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Mit der „Lebensreise der Lotte Lenya“ in ihren Liedern begeisterte Andrea Eckert, die von Philipp Jagschitz am Klavier begleitet wurde. In dem stilvollen Ambiente des Amthofs entstand eine besondere Atmosphäre, die den Abend zu einem kulturellen Höhepunkt machte. Das zahlreich erschienene Publikum würdigte die Darbietung mit großem Applaus. Die Künstlerin Andrea Eckert konnte die Gäste beeindrucken und begeistern. Unter den Gästen befanden sich zudem: Unternehmer Rudolf Kanzian, Weinbauer Michael Wedenig, Musiker Barney Melzer, Künstler Johann Erbler, die Pädagogen Elfriede und Erwin Stückler, Haarkünstlerin Andrea Zeiner-Michenthaler sowie Kammeramtsdirektorin Susanne Primosch-Laggner.

Bilder im Überblick