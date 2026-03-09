Wohnmobil-Unfall auf der A10: 74-Jähriger verletzt

Auf der A10 krachte es am Montagvormittag: Ein 74-Jähriger kam mit dem Wohnmobil von der Straße ab und fuhr in eine Böschung. Er wurde verletzt.

Am Montagvormittag (9. März) kam es auf der Tauernautobahn zu einem Unfall, wie die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Ein 74-Jähriger aus Spittal an der Drau war mit dem Wohnmobil auf der A10 unterwegs, als es gegen 9 Uhr passierte: Auf Höhe von Kamering (Gemeinde Stockenboi, Bezirk Villach-Land) kam er plötzlich von der Fahrbahn ab. „Das Fahrzeug ist halb am Pannenstreifen, halb in der Böschung zum Stillstand gekommen“, schildert Lisa Sandrieser, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten, die Situation.

74-Jähriger verletzt

Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. „Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, die Unfallursache ist noch unbekannt“, erklärt Sandrieser. Der erste Fahrstreifen war für die Zeit der Unfallaufnahme und für die Fahrzeugentfernung gesperrt.