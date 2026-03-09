„Gefangen im eigenen Körper“ – Kärntner gibt trotzdem nicht auf

Luis Zauchner aus Kärnten beweist, dass man mit Entschlossenheit alles schaffen kann: Trotz eines Behinderungsgrades von 50 Prozent hat er sich in nur zwei Jahren in der Start-up-Szene etabliert. Aufgeben ist für ihn keine Option.

Luis Zauchner hat in seinem Leben schon so einiges durchgemacht – doch er ließ sich nicht unterkriegen.

Zu seinem 18. Geburtstag war Luis Zauchner aus Kärnten noch ein leidenschaftlicher Sportler. Dann erlitt er einen dauerhaften Impfschaden. „Dieser wurde mir von verschiedensten Ärzten und durch mehrere medizinische Studien nachgewiesen“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Die Folge: chronische Urtikaria, eine entzündliche Hautkrankheit. Aufgrund des hohen anaphylaktischen Risikos gilt er mit einem Behinderungsgrad von 50 Prozent als beeinträchtigt. „Meine Karriere als Profi-Eishockeyspieler und ÖSV-Ski-Athlet war von einem Tag auf den anderen vorbei.“

„Man fühlt sich gefangen im eigenen Körper“

„Die schlimmsten Momente sind die Schübe“, so der heute 20-Jährige. Es würde ihn von der Kopfhaut bis zur Fußsohle jucken, gleichzeitig bekommt er keine Luft mehr. „Man fühlt sich gefangen im eigenen Körper“, schildert Luis. Hinzu kommt extreme Erschöpfung durch das Fatigue-Syndrom. Doch Aufgeben ist für den Wahl-Klagenfurter keine Option. Kurzerhand hat er mit POZA-KI, einer KI-Automatisierungsfirma für Betriebe im DACH-Raum, und FREI, einer App für junge Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, zwei Start-ups in zwei Jahren gegründet. „Ich bin von klein auf sportlich aktiv, das hat mir eine Disziplin und Resilienz gegeben, die mir in dieser schweren Zeit das Rückgrat gehalten hat.“

Wenn du gelernt hast, körperlich an deine Grenzen zu gehen und trotzdem weiterzumachen, dann überträgst du das irgendwann auf alles andere im Leben. Luis Zauchner, Gründer von POZA-KI und FREI

Kärntner über seinen Neubeginn

„Mein Onkel ist ein international erfolgreicher Unternehmer – ich habe von klein auf gesehen, was möglich ist, wenn man den Mut hat, seinen eigenen Weg zu gehen“, führt Luis aus. Schon damals wollte er sein eigener Chef sein. „Die Diagnose hat das nicht gebrochen – im Gegenteil. Sie hat mir klargemacht, dass ich keine Zeit verschwenden darf“, betont der Kärntner. Anderen möchte er mit auf den Weg geben: „Dein schwerster Moment ist nicht dein letzter.“ und „Rückschläge brechen dich nur, wenn du zulässt dass sie deine Identität definieren. Lass sie stattdessen dein Fundament werden.“