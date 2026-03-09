Flammen aus dem Motorraum – Lenker reagierte rasch

Am Montagnachmittag wurden die Fire Veiter zu einem Autobrand in die Industriestraße gerufen. Doch als sie vor Ort ankamen, hatte der Lenker die Sache bereits selbst in die Hand genommen.

Am 9. März wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit kurz nach 16 Uhr in die Industriestraße in St. Veit an der Glan gerufen. Grund war ein Fahrzeugbrand, wie die „Fire Veiter“ in den sozialen Medien berichten. Doch was ist passiert? „Während der Fahrt bemerkte ein PKW-Lenker, dass aus dem Motorraum seines Fahrzeuges Rauch austrat. Als er das Auto stoppte und Nachschau hielt, schlugen ihm bereits Flammen entgegen“, schildern die Florianis die Situation.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Die Florianis vergewisserten sich, dass keine Brandgefahr mehr bestand. ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan Die Feuerwehr und die Polizei rückten zu dem Autobrand aus.

Mann löschte Brand selbst

Der Autofahrer reagierte rasch und rief sofort die Feuerwehr an, bevor er sich selbst an die Schadensbegrenzung machte. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte der Lenker den Brand bereits mit zwei Handfeuerlöschern, die ihm von einem an die Straße angrenzenden Betrieb zur Verfügung gestellt wurden, löschen“, so die Fire Veiter. Somit mussten die Florianis nichts mehr löschen, führten jedoch mit einer Wärmebildkamera eine Temperaturkontrolle im Motorbereich durch. Das Fahrzeug wurde von einem örtliche Abschleppunternehmen abgeschleppt, die Fire Veiter reinigten die Straße zum Schluss noch mit Löschpulver.