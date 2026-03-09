Rätsel um verschwundene Rodeln: Hüttenwirt bittet um Hilfe

Am Katschberg sorgen aktuell 30 verschwundene Rodeln für Rätselraten. Nun bittet der Betreiber der Gamskogelhütte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Auf dem Katschberg treiben offenbar erneut Kriminelle ihr Unwesen. Nachdem erst am 25. Dezember 2025 bekannt wurde, dass 100.000 Euro aus dem Tresor des Tourismusbüros verschwunden sind, sind es nun vermisste Rodeln, die für Aufregung sorgen.

Hüttenwirt bittet um Hinweise

„Unsere neuen Rodeln sind leider auf einmal verschwunden – insgesamt 30 Stück!“, schildern die Betreiber der Gamskogelhütte am Katschberg am 9. März 2026 in den sozialen Medien. Sie wenden sich an die Öffentlichkeit, da sie hoffen, so Hinweise zu den vermissten Sportgeräten zu bekommen. Sie bitten um „Augen und Ohren“ von aufmerksamen Menschen und appellieren: „Wenn euch die Rodeln irgendwo über den Weg laufen oder ihr Hinweise habt, meldet euch bitte bei uns.“ Wer etwas gesehen hat, kann die Betreiber telefonisch (06643376678) kontaktieren.

Anzeige in Kärnten und Salzburg

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde bereits Anzeige erstattet – sowohl bei der Kärntner als auch bei der Salzburger Polizei. Auch selbst habe der Hüttenwirt Peter Aschbacher gemeinsam mit Kollegen bereits intensiv nach den vermissten Rodeln gesucht, doch weder auf dem Berg noch in den Tiefgaragen sei man fündig geworden.