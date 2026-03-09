„Alles aus“: Slowenische Tankstelle leer, Preisänderung um Mitternacht

„Alles aus!“ – Mit diesen Worten schickt eine Tankwartin im slowenischen Ort Ravne nahe der österreichischen Grenze Autofahrer wieder weg. Kurz vor der Preisänderung haben viele noch schnell billig getankt.

Nichts geht mehr, die Tankstelle im slowenischen Ravne nahe der Grenze zu Österreich ist seit Montagmittag ausverkauft. Alle wollten rasch noch billig um noch 1,465 tanken. Nachgeliefert wurde am Montag nichts mehr, denn ab Mitternacht gelten auch in Slowenien neue, wohl wesentlich höhere Preise. Jetzt heißt es daher: Bitte warten.

Wie teuer wird der Sprit werden?

Bei einem Lokalaugenschein von 5 Minuten in Ravne in Slowenien nur wenige Kilometer von Bleiburg entfernt, winkte die Tankwartin traurig ab: „Alles aus“. Wie teuer der Benzin, der in der Nacht nun schnell angeliefert wird, ist, darüber darf vortrefflich spekuliert werden. Der Grund: „Am 22. März sind in Slowenien Parlamentswahlen“, weiß der Marburger Universitätsprofessor Uros Zavodnik. Da erwartet man sich eine Senkung der Benzinsteuer damit der Preis sich auch trotz der Verteuerung einigermaßen im Rahmen hält.

Klarheit um Mitternacht

Wie berichtet, wird der Spritpreis in Slowenien alle zwei Wochen neu festgelegt. Am Dienstag wäre es wieder so weit. Angesichts der baldigen Wahlen könnte er deshalb noch moderat ausfallen, wird spekuliert. Ab Mitternacht wird man dann mehr wissen, die Tankstellen an der Grenze zu Österreich sind jedenfalls alle mit dem Spritvorrat am Ende.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 19:55 Uhr aktualisiert