Wolfsberger Ordinationen wurden zur Zielscheibe von dreisten Dieben

In Wolfsberg suchten am heutigen Montag dreiste Diebe gleich zwei Ordinationen heim. Zuerst stahlen sie ein Paket, dann leerten sie in einer anderen Praxis die Trinkgeldkassa. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Wolfsberg waren am Montag (9. MÃ¤rz) Trickdiebe unterwegs. Wie die Polizei informiert, stahlen ein Mann und eine Frau zunÃ¤chst zwischen 11.45 Uhr und 14 Uhr ein vor einer Wolfsberger Ordination abgestelltes Paket mit medizinischen Verbrauchsmaterialien. Der Paketinhalt ist mehrere Hundert Euro wert.

Trinkgeldkassa in anderer Ordination geleert

Doch damit nicht genug: Mit dem Paket gingen die beiden anschlieÃŸend zu einer anderen Ordination in der NÃ¤he des Tatorts. Dort gaben sie sich gegenÃ¼ber der Ordinationshilfe als Paketboten aus und verwickelten diese in gebrochenem Deutsch in ein GesprÃ¤ch. Doch das „nette Geplauder“ diente nur der Ablenkung: „WÃ¤hrenddessen entnahmen sie aus einer beim Empfangspult abgestellten Trinkgeldkasse Bargeld in zweistelliger HÃ¶he“, so die Polizei.

Hinweise zu den TÃ¤tern erbeten

Die Polizei bittet nun die BevÃ¶lkerung um Mithilfe bei der TÃ¤tersuche. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Wolfsberg wenden (Telefon: 0591332160).