TÃ¶dliches UnglÃ¼ck am WÃ¶rthersee: Plattform-Betreiber muss vor Gericht

Der tragische Todesfall des 38-jÃ¤hrigen Steirers, der im August 2025 von einer Plattform in den WÃ¶rthersee fiel und ertrank, kommt nun vor Gericht. Der Betreiber der Plattform wird wegen fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung angeklagt.

Im Sommer des Vorjahres kam es am WÃ¶rthersee zu einer TragÃ¶die: In der Nacht auf den 17. August fiel ein 38-jÃ¤hriger Steirer bei Maria WÃ¶rth (Klagenfurt-Land) von einer Schwimminsel und ertrank in den Tiefen des Sees. Die RettungskrÃ¤fte konnten ihn nach zweitÃ¤giger intensiver Suche nur noch tot bergen â€“ aus 38 Metern Tiefe. Der Mann war bei seinem Sturz massiv alkoholisiert, wie das Gutachten eines SachverstÃ¤ndigen zeigte.

Schwere VorwÃ¼rfe gegen Betreiber

Nun soll es fÃ¼r den Betreiber der Schwimmplattform vor Gericht gehen. Wie die Kleine Zeitung am 9. MÃ¤rz berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen ihn eine Klage wegen grob fahrlÃ¤ssiger TÃ¶tung eingereicht. Die VorwÃ¼rfe wiegen schwer: So soll der Betreiber weder eine Konzession fÃ¼r die PersonenbefÃ¶rderung noch ein SchiffsfÃ¼hrerpatent gehabt haben.

Notwendige MaÃŸnahmen unterlassen?

AuÃŸerdem soll er verschiedene MaÃŸnahmen, die das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck eventuell verhindern hÃ¤tten kÃ¶nnen, nicht gesetzt haben. In diesem Zusammenhang verweist Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenÃ¼ber der Kleinen Zeitung auf eine unzureichende Beleuchtung, fehlende Suchscheinwerfer und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen auf der Plattform. Auch eine Sicherheitsunterweisung der GÃ¤ste soll ausgeblieben sein. Aus diesen GrÃ¼nden muss sich der Betreiber der Plattform nun vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten, stattfinden soll der Prozess am 5. Mai. Es gilt die Unschuldsvermutung.