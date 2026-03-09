Föhn sorgt weiter für milde Temperaturen in Kärnten

Am Dienstag gibt es in Kärnten wieder viel Sonnenschein. In der Früh ziehen noch einige Wolken durch, diese machen aber im Tagesverlauf der Sonne Platz. Föhniger Südwestwind sorgt für milde Temperaturen.

Der Dienstag bringt wieder milde Temperaturen und viel Sonne nach Kärnten. Ganz wolkenlos bleibt der Himmel aber nicht. Am Morgen ziehen laut GeoSphere Austria regional noch dichtere Wolkenfelder durch. Im Laufe des Vormittags zeigt sich jedoch überall zumindest zeitweise die Sonne. Hoch liegende Wolken können den Sonnenschein stellenweise etwas dämpfen. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über den Bergen Quellwolken. Regen ist laut den Wetterexperten aber nicht zu erwarten. Dazu weht teilweise lebhaft auffrischender, föhniger Südwestwind. Dieser sorgt dafür, dass die Temperaturen am Nachmittag erneut frühlingshafte Werte zwischen 13 und 16 Grad erreichen.