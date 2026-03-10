Tanken in Slowenien bleibt gÃ¼nstig: Neue Spritpreise seit Mitternacht

Slowenien lÃ¤dt weiterhin zum Tanken ein. Die neuen Spritpreise, die ab Mitternacht gelten, unterscheiden sich kaum von jenen der vergangenen Tage.

Benzin 1,466 Euro und Diesel 1,528 Euro – Das sind die neuen Preise, die sich nur um wenige Cent verteuert haben und nun die nÃ¤chsten zwei Wochen gelten werden. „Das Tank-Paradies fÃ¼r die Ã–sterreicher hat wieder geÃ¶ffnet“, lacht Uros Zavodnik aus Ravne in Slowenien und schickt fÃ¼r alle UnglÃ¤ubigen gleich die Beweisfotos mit.

Slowenien hÃ¤lt Benzinpreis konstant

Weil in Slowenien alle 14 Tage der Sprit neu bestimmt wird, hat man mit Spannung schon darauf gewartet. Der Preis dÃ¼rfte auch mit den kommenden Parlamentswahlen bei unseren Nachbar mitspielen, die am 22. MÃ¤rz dort stattfinden. „Eine ErhÃ¶hung der Preise hÃ¤tte wohl vor der Wahl eine bÃ¶se Stimmung gemacht, die niemand jetzt braucht“, so Zavodnik. Dem Tanktourismus aus Ã–sterreich ist jedenfalls TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet, die Lager an den ZapfsÃ¤ulen wurden bis in die frÃ¼hen Morgenstunden von den Tankwagen beliefert und sind wieder voll aufgefÃ¼llt.