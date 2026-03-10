Ein KÃ¤rntner ist bei einer Hotel-Buchung BetrÃ¼gern aufgesessen. 1.500 Euro wurden von seiner Kreditkarte abgebucht. Die KonsumentenschÃ¼tzer der Arbeiterkammer KÃ¤rnten kamen ihm zu Hilfe.

Der Mann reservierte Ã¼ber eine bekannte Buchungsplattform ein Hotel in Jesolo. Wenig spÃ¤ter bekam er eine E-Mail sowie eine App-Benarichtigung. In beiden wurde er dazu aufgefordert, seine Zahlungsdaten zu aktualisieren. Andernfalls wÃ¼rde die Buchung storniert werden. TatsÃ¤chlich hatte der KÃ¤rntner erst vor wenigen Tagen eine neue Kreditkarte bekommen. Er glaubte deshalb, dass es sich um eine normale SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung handelte und folgte der Anweisung. Ein bÃ¶ser Fehler, wie sich spÃ¤ter herausstellte. Eine Summe in HÃ¶he von 1.500 Euro (!) wurde von seinem Kreditkartenkonto abgebucht.

Hackerangriff vertuscht?

Es kam heraus, dass die Forderung nicht echt war â€“ sie stammte von BetrÃ¼gern. Besonders brisant: Sowohl dem Hotel als auch der Buchungsplattform war bekannt, dass es einen Hackerangriff gegeben hatte. Dennoch wurde der KÃ¤rntner nicht vor mÃ¶glichen Betrugsnachrichten gewarnt. Er wandte sich an die Arbeiterkammer KÃ¤rnten (AK). „In FÃ¤llen wie diesem ist klar: Unternehmen, denen Sicherheitsprobleme bekannt sind, mÃ¼ssen ihre Kundinnen und Kunden unverzÃ¼glich informieren“, stellt AK-KonsumentenschÃ¼tzerin Valentina Konatschnig klar. Sie kontaktierte das Kreditkarteninstitut, das Hotel und die Buchungsplattform.

KÃ¤rntner bekommt Geld zurÃ¼ck

Am Ende zeigte sich die Plattform einsichtig und Ã¼berwies dem KÃ¤rntner den abgebuchten Betrag zurÃ¼ck. â€žWer von einem bekannten Sicherheitsproblem weiÃŸ, muss warnen â€“ alles andere ist verantwortungslos. Transparente Information und rechtzeitige Warnungen sind keine Kulanz, sondern eine Pflichtâ€œ, betont AK-PrÃ¤sident GÃ¼nther Goach abschlieÃŸend.