Gipfeltreffen: Diese KÃ¶che regieren KÃ¤rntens Kulinarik

Mit jeweils 99 Punkten teilen sich Hubert Wallner und Hannes MÃ¼ller ex aequo den ersten Platz im Land. WÃ¤hrend Hubert Wallner als langjÃ¤hriger Platzhirsch am WÃ¶rthersee sein Revier strategisch verÃ¤ndert hat, gelang Hannes MÃ¼ller am WeiÃŸensee durch eine radikale RÃ¼ckbesinnung auf das Wesentliche der Aufstieg in die absolute Top-Liga. Aber auch der Gastronom Stefan Glantschnig konnte punkten.

Hubert Wallner

Hubert Wallner hat das Jahr 2025 genutzt, um seine PrÃ¤senz in der Landeshauptstadt massiv auszubauen. WÃ¤hrend er sich vom Bistro SÃ¼dsee verabschiedete, bleibt das Bistro Seensucht am WÃ¶rthersee als bewÃ¤hrte Adresse erhalten. Gleichzeitig eroberte er Klagenfurt mit zwei neuen Konzepten in der Zentrale der KÃ¤rntner Sparkasse. Dort bietet er mit dem TagescafÃ© George einen entspannten Treffpunkt fÃ¼r den Tag und mit der Sky-Bar Marie eine exklusive Location fÃ¼r Casual Fine Dining am Abend. Das HerzstÃ¼ck seines Imperiums bleibt jedoch das Gourmet Restaurant in Dellach. Hier zelebriert er eine KÃ¼che, die lokale SchÃ¤tze wie Seeforellen aus Greifenburg mit internationalen Luxusprodukten wie Hamachi kombiniert und dabei konsequent auf Bio-QualitÃ¤t heimischer HÃ¶fe setzt.

Â©Daniel Waschnig Hubert Wallner gilt als einer der Top-KÃ¶che in KÃ¤rnten.

Hannes MÃ¼ller mit seiner „Forelle“

Am idyllischen WeiÃŸensee verfolgt Hannes MÃ¼ller mit seinem Restaurant Die Forelle einen gÃ¤nzlich anderen, aber ebenso erfolgreichen Weg. Seine Berg-See-KÃ¼che zeichnet sich durch einen extremen Fokus auf das alpine Hochtal der Region aus. FÃ¼r MÃ¼ller existieren internationale LuxusgÃ¼ter in seiner KÃ¼che nicht; stattdessen setzt er auf Prinzipien wie Nose-to-tail und eine Rescued Kitchen, bei der nahezu keine Lebensmittel weggeworfen werden. Dieser konsequente Verzicht auf Importware und die Konzentration auf das, was der See und die umliegenden Berge bieten, hat ihm nun den entscheidenden Punkt eingebracht, um mit der Spitze gleichzuziehen. Neben einer exzellenten Auswahl Ã¶sterreichischer Weine punktet MÃ¼ller zudem mit komplexen alkoholfreien Begleitungen, was das kulinarische Erlebnis am WeiÃŸensee auf ein neues Niveau hebt.

Â©BÃ¼ro LR Schuschnig Hannes MÃ¼ller (Mitte) punktet mit seiner „Forelle“.

Stefan Glantschnig holte sich sechs Gabeln

Er zÃ¤hlt zu denÂ Shootingstars der KÃ¤rntner KulinarikÂ und landet mit seinen beiden Restaurants am WeiÃŸensee nun auchÂ im neuenÂ FalstaffÂ Restaurant Guide wieder an der SpitzeÂ â€“ mehr noch: MitÂ 6 GabelnÂ ist Stefan Glantschnig im neuenÂ FalstaffÂ Restaurant Guide der Koch mit denÂ meisten Gabeln in KÃ¤rnten. Denn unter dem Dach seines Hotels, dem Neusacherhof am WeiÃŸensee, befinden sich gleich zwei Top-Restaurants: dasÂ Fine-Dine-Restaurant Rouge NoirÂ erhÃ¤lt im neuen GuideÂ 93 Punkte, das WirtshausÂ wird mitÂ 90 Punkten und 3 GabelnÂ bewertet. â€žBewertungen wie diese kurbeln vor allem auch den Tourismus an. Ich freue mich sehr, dass wir uns am WeiÃŸensee inzwischen zu einer der spannendsten Kulinarik-Destinationen Ã–sterreichs entwickelt haben und mit meinem Kollegen Hannes MÃ¼ller von der Forelle sogar einen Koch mit 99Â Falstaff-Punkten hier in der Region habenâ€œ, sagt Glantschnig. Stefan Glantschnig beweist mit den neuenÂ Top-Bewertungen imÂ FalstaffÂ einmal mehr, dass er zu denÂ besten KÃ¶chen Ã–sterreichsÂ zÃ¤hlt. DerÂ Guide MichelinÂ vergibt aktuellÂ 1 Stern,Â derÂ Gault&Millau 16,5 PunkteÂ und 3 Hauben.

Â©Neusacherhof Stefan Glantschnig holte sich sechs Gabeln.