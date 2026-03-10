Nach StÃ¶rung in Papierfabrik: Tote Fische an KÃ¤rntner Flussufer

Zu einem technischen Gebrechen ist es am Wochenende in einer Papierfabrik in St. Gertraud gekommen. Infolgedessen ist Lauge in die Lavant ausgetreten. UnzÃ¤hlige tote Fische wurden ans Ufer angeschwemmt.

Das betroffene Unternehmen teilte im Zuge einer Presseaussendung mit, dass in der Nacht auf Sonntag eine StÃ¶rung in der Papier- und Zellstofffabrik aufgetreten ist. In der Folge gelangte Mischlauge in das interne Abwassersystem und weiter in die KlÃ¤ranlage Mettersdorf. Zwar konnte der Vorfall im Werk rasch behoben werden, jedoch kam es dadurch zu einer vorÃ¼bergehenden Ãœberlastung der KlÃ¤ranlage. Das hatte auch Auswirkungen auf die Lavant, in welche das Wasser eingeleitet wird.

Tote Fische wurden angespÃ¼lt

Auf klagenfurt_elite berichten Einheimische von unzÃ¤hligen toten Fischen, welche an das Flussufer angespÃ¼lt wurden. GÃ¼nther Weichlinger von der Wasserwirtschaftsabteilung des Landes versicherte gegenÃ¼ber dem ORF aber, dass die Belastung der Lavant aktuell nur noch gering sei. Die Lauge verdÃ¼nne sich zunehmend.