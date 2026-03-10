Skip to content
Bernhard Turni folgt mit 1. Mai 2026 auf Dietmar StÃ¼ckler als Bezirkshauptmann von Feldkirchen.
Feldkirchen
10/03/2026
Nachfolger

Feldkirchen bekommt mit 1. Mai neuen Bezirkshauptmann

Mit 1. Mai 2026 wird Bernhard Turni neuer Bezirkshauptmann von Feldkirchen. Der Beschluss wurde am Dienstag im Rahmen der Regierungssitzung gefasst.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(190 WÃ¶rter)

LÃ¤ngst ist bekannt, dass Feldkirchens bisheriger Bezirkshauptmann Dietmar StÃ¼ckler in den Ruhestand geht. Im Rahmen der Regierungssitzung wurde nun auch sein Nachfolger offiziell bekannt gegeben. Konkret handelt es sich um Bernhard Turni, den derzeitigen BÃ¼roleiter des KÃ¤rntner Landeshauptmanns. Er tat sich damit aus vier Bewerbern hervor, welche zu einem Hearing eingeladen worden waren. Turni tritt seine neue Stelle mit 1. Mai an. Er wird zunÃ¤chst befristet auf die Dauer von fÃ¼nf Jahren zum Bezirkshauptmann von Feldkirchen bestellt.

EmpÃ¶rung Ã¼ber neuen Bezirkshauptmann

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der GrÃ¼nen KÃ¤rnten, kritisiert die Bestellung von Bernhard Turni zum neuen Bezirkshauptmann von Feldkirchen: „FÃ¼hrende Verwaltungspositionen werden in KÃ¤rnten aus den politischen BÃ¼ros der Landesregierung besetzt â€“ von Freunderl zu Freunderl eben. Ein Affront gegenÃ¼ber allen, die auf faire und objektive Entscheidungen vertrauen.“ Mit deutlichem UnverstÃ¤ndnis reagiert auch Team KÃ¤rnten-Chef Gerhard KÃ¶fer auf den Regierungsbeschluss: â€žGerade bei so wichtigen Funktionen muss jeder Anschein einer politischen Versorgung vermieden werden. Wenn ausgerechnet der engste Mitarbeiter des Landeshauptmannes diesen Posten erhÃ¤lt, bleibt unweigerlich ein schaler Beigeschmack.â€œ

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert
