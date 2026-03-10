Feldkirchen bekommt mit 1. Mai neuen Bezirkshauptmann

LÃ¤ngst ist bekannt, dass Feldkirchens bisheriger Bezirkshauptmann Dietmar StÃ¼ckler in den Ruhestand geht. Im Rahmen der Regierungssitzung wurde nun auch sein Nachfolger offiziell bekannt gegeben. Konkret handelt es sich um Bernhard Turni, den derzeitigen BÃ¼roleiter des KÃ¤rntner Landeshauptmanns. Er tat sich damit aus vier Bewerbern hervor, welche zu einem Hearing eingeladen worden waren. Turni tritt seine neue Stelle mit 1. Mai an. Er wird zunÃ¤chst befristet auf die Dauer von fÃ¼nf Jahren zum Bezirkshauptmann von Feldkirchen bestellt.

EmpÃ¶rung Ã¼ber neuen Bezirkshauptmann

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der GrÃ¼nen KÃ¤rnten, kritisiert die Bestellung von Bernhard Turni zum neuen Bezirkshauptmann von Feldkirchen: „FÃ¼hrende Verwaltungspositionen werden in KÃ¤rnten aus den politischen BÃ¼ros der Landesregierung besetzt â€“ von Freunderl zu Freunderl eben. Ein Affront gegenÃ¼ber allen, die auf faire und objektive Entscheidungen vertrauen.“ Mit deutlichem UnverstÃ¤ndnis reagiert auch Team KÃ¤rnten-Chef Gerhard KÃ¶fer auf den Regierungsbeschluss: â€žGerade bei so wichtigen Funktionen muss jeder Anschein einer politischen Versorgung vermieden werden. Wenn ausgerechnet der engste Mitarbeiter des Landeshauptmannes diesen Posten erhÃ¤lt, bleibt unweigerlich ein schaler Beigeschmack.â€œ

Am Foto: Olga Voglauer. Am Foto: Gerhard Köfer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 11:45 Uhr aktualisiert