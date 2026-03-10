Der Eselpark Maltatal Ã¶ffnet bald wieder fÃ¼r Besucher. Und das unter neuer FÃ¼hrung!

Der Eselpark Maltatal hat eine neue FÃ¼hrung. Sebastian Gollenz hat den Park von seinem Vater Wolfgang Gollenz Ã¼bernommen. „Es ist schÃ¶n, wieder daheim zu sein, auch wenn es noch eine Umstellung ist“, sagt Sebastian im Interview mit 5 Minuten.

Eselpark wurde 1988 gegrÃ¼ndet

Das beliebte Ausflugsziel, der Eselpark im Maltatal, wurde bereits 1988 gegrÃ¼ndet. Seitdem ist er fest in Familienhand. Wolfgang Gollenz (63) geht in Pension und hat den Park seinem Sohn Sohn Sebastian (34), Ã¼bergeben. „Aber der Papa hilft natÃ¼rlich noch mit. Und so wie ich ihn kenne, wird er noch mit dem Rollator hier herumfahren“, erklÃ¤rt der Neo-Tierparkbesitzer. Denn Wolfgang ist bereits seit seinem 18. Lebensjahr selbststÃ¤ndig und fÃ¼r ihn ist es ungewohnt, jetzt weniger zu tun. „Mir gefÃ¤llt die Arbeit generell sehr gut, allerdings ist es eine Umstellung, da ich davor Ã¶sterreichweit im Tunnelbau beschÃ¤ftigt war. Aber es ist schÃ¶n, wieder ganz zuhause zu sein“, sagt Sebastian abschlieÃŸend.

13 Fohlen werden erwartet

Die gewonnene Zeit steckt Sebastian nun voll in den Vorbereitungen fÃ¼r die kommende Saison. Denn der Eselpark Ã¶ffnet auch bald wieder seine Tore fÃ¼r Besucher. Am 28. MÃ¤rz 2026 ist es so weit. Es werden dieses Jahr auch noch rund 13 Eselfohlen erwartet. Mit wem mÃ¶chtest du dann einen Ausflug dorthin machen?