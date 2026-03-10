Eselpark Maltatal: “ Der Papa wird noch mit dem Rollator herumfahren“
Der Eselpark Maltatal Ã¶ffnet bald wieder fÃ¼r Besucher. Und das unter neuer FÃ¼hrung!
Der Eselpark Maltatal hat eine neue FÃ¼hrung. Sebastian Gollenz hat den Park von seinem Vater Wolfgang Gollenz Ã¼bernommen. „Es ist schÃ¶n, wieder daheim zu sein, auch wenn es noch eine Umstellung ist“, sagt Sebastian im Interview mit 5 Minuten.
Eselpark wurde 1988 gegrÃ¼ndet
Das beliebte Ausflugsziel, der Eselpark im Maltatal, wurde bereits 1988 gegrÃ¼ndet. Seitdem ist er fest in Familienhand. Wolfgang Gollenz (63) geht in Pension und hat den Park seinem Sohn Sohn Sebastian (34), Ã¼bergeben. „Aber der Papa hilft natÃ¼rlich noch mit. Und so wie ich ihn kenne, wird er noch mit dem Rollator hier herumfahren“, erklÃ¤rt der Neo-Tierparkbesitzer. Denn Wolfgang ist bereits seit seinem 18. Lebensjahr selbststÃ¤ndig und fÃ¼r ihn ist es ungewohnt, jetzt weniger zu tun. „Mir gefÃ¤llt die Arbeit generell sehr gut, allerdings ist es eine Umstellung, da ich davor Ã¶sterreichweit im Tunnelbau beschÃ¤ftigt war. Aber es ist schÃ¶n, wieder ganz zuhause zu sein“, sagt Sebastian abschlieÃŸend.
13 Fohlen werden erwartet
Die gewonnene Zeit steckt Sebastian nun voll in den Vorbereitungen fÃ¼r die kommende Saison. Denn der Eselpark Ã¶ffnet auch bald wieder seine Tore fÃ¼r Besucher. Am 28. MÃ¤rz 2026 ist es so weit. Es werden dieses Jahr auch noch rund 13 Eselfohlen erwartet. Mit wem mÃ¶chtest du dann einen Ausflug dorthin machen?
Ã–ffnungszeiten 2026
-
28.03. & 29.03. (Samstag & Sonntag): ab 13:00 Uhr geÃ¶ffnet
-
04.04. & 05.04. (Samstag & Sonntag): ab 13:00 Uhr geÃ¶ffnet
-
Ab 11. April: 13:00 bis 18:00 Uhr
-
Mai bis September: 10:00 bis 19:00 Uhr
-
Ab 14. September: 13:00 bis 18:00 Uhr
-
Oktober: Samstag und Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Wichtige Informationen
-
Ticket-GÃ¼ltigkeit: Die Eintrittskarte gilt fÃ¼r die gesamte Saison beziehungsweise fÃ¼r den gesamten Urlaub.
-
Zahlungsmethode: Kartenzahlung ist nicht mÃ¶glich (nur Barzahlung).