/ Â©Familie Gollenz
Bild auf 5min.at zeigt die Familie Gollenz
Der Eselpark Maltatal ist jetzt unter der FÃ¼hrung von Sebastian Gollenz. Der Park ist immer schon in FamilienhÃ¤nden.
Maltatal
10/03/2026
Neue FÃ¼hrung

Eselpark Maltatal: “ Der Papa wird noch mit dem Rollator herumfahren“

Der Eselpark Maltatal Ã¶ffnet bald wieder fÃ¼r Besucher. Und das unter neuer FÃ¼hrung!

von AmÃ©lie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(223 WÃ¶rter)

Der Eselpark Maltatal hat eine neue FÃ¼hrung. Sebastian Gollenz hat den Park von seinem Vater Wolfgang Gollenz Ã¼bernommen. „Es ist schÃ¶n, wieder daheim zu sein, auch wenn es noch eine Umstellung ist“, sagt Sebastian im Interview mit 5 Minuten.

Eselpark wurde 1988 gegrÃ¼ndet

Das beliebte Ausflugsziel, der Eselpark im Maltatal, wurde bereits 1988 gegrÃ¼ndet. Seitdem ist er fest in Familienhand. Wolfgang Gollenz (63) geht in Pension und hat den Park seinem Sohn Sohn Sebastian (34), Ã¼bergeben. „Aber der Papa hilft natÃ¼rlich noch mit. Und so wie ich ihn kenne, wird er noch mit dem Rollator hier herumfahren“, erklÃ¤rt der Neo-Tierparkbesitzer. Denn Wolfgang ist bereits seit seinem 18. Lebensjahr selbststÃ¤ndig und fÃ¼r ihn ist es ungewohnt, jetzt weniger zu tun. „Mir gefÃ¤llt die Arbeit generell sehr gut, allerdings ist es eine Umstellung, da ich davor Ã¶sterreichweit im Tunnelbau beschÃ¤ftigt war. Aber es ist schÃ¶n, wieder ganz zuhause zu sein“, sagt Sebastian abschlieÃŸend.

13 Fohlen werden erwartet

Die gewonnene Zeit steckt Sebastian nun voll in den Vorbereitungen fÃ¼r die kommende Saison. Denn der Eselpark Ã¶ffnet auch bald wieder seine Tore fÃ¼r Besucher. Am 28. MÃ¤rz 2026 ist es so weit. Es werden dieses Jahr auch noch rund 13 Eselfohlen erwartet. Mit wem mÃ¶chtest du dann einen Ausflug dorthin machen?

Ã–ffnungszeiten 2026

  • 28.03. & 29.03. (Samstag & Sonntag): ab 13:00 Uhr geÃ¶ffnet

  • 04.04. & 05.04. (Samstag & Sonntag): ab 13:00 Uhr geÃ¶ffnet

  • Ab 11. April: 13:00 bis 18:00 Uhr

  • Mai bis September: 10:00 bis 19:00 Uhr

  • Ab 14. September: 13:00 bis 18:00 Uhr

  • Oktober: Samstag und Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr

Wichtige Informationen

  • Ticket-GÃ¼ltigkeit: Die Eintrittskarte gilt fÃ¼r die gesamte Saison beziehungsweise fÃ¼r den gesamten Urlaub.

  • Zahlungsmethode: Kartenzahlung ist nicht mÃ¶glich (nur Barzahlung).

