KÃ¤rnten sucht FachkrÃ¤fte: Betriebe kÃ¶nnen wieder Bedarf anmelden

Seit 10. MÃ¤rz haben KÃ¤rntner Unternehmen wieder die MÃ¶glichkeit, ihren FachkrÃ¤ftebedarf online anzumelden. Der dazugehÃ¶rige Bericht wurde von Landesrat Sebastian Schuschnig (Ã–VP) in der Regierungssitzung vorgelegt. „Die ArbeitskrÃ¤fteagentur ist ein wesentliches Instrument, um heimische Unternehmen bei der Suche nach qualifizierten ArbeitskrÃ¤ften zu unterstÃ¼tzen. Mit dem dritten Branchen-Call setzen wir ein klares Zeichen fÃ¼r die WettbewerbsfÃ¤higkeit unseres Wirtschaftsstandortes“, so Schuschnig. Das Wirtschaftsreferat des Landes unterstÃ¼tzt die FachkrÃ¤fteakquise auch 2026 mit drei Millionen Euro.

Â©BÃ¼ro LR Schuschnig Am Foto: Landesrat Sebastian Schuschnig (Ã–VP)

Erstmals mit Zwei-Phasen-System

Beim diesmaligen, dritten Call wird erstmals ein zweistufiges Verfahren umgesetzt. Die erste Phase lÃ¤uft vom 10. MÃ¤rz bis 14. Juni und steht allen Berufen auf der bundesweiten und regionalen Mangelberufsliste offen. Im Herbst gibt es dann eine zweite Runde speziell fÃ¼r Pflegeâ€‘ und Gesundheitsberufe, die am 15. November endet. â€žDas groÃŸe Interesse der Unternehmen an den bisherigen Calls bestÃ¤tigt, wie dringend UnterstÃ¼tzung bei der internationalen FachkrÃ¤fteakquise benÃ¶tigt wird. Tausende angesprochene Kandidatinnen und Kandidaten weltweit zeigen, dass KÃ¤rnten als Arbeitsstandort wahrgenommen wird. Jetzt gilt es, diesen Weg konsequent weiterzugehen und noch mehr qualifizierte Menschen fÃ¼r unser Bundesland zu gewinnenâ€œ, betont Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident JÃ¼rgen Mandl.

Â©WKK I Helge Bauer Am Foto: Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident JÃ¼rgen Mandl

Initiative brachte Ã¼ber 200 neue FachkrÃ¤fte

Die Unternehmen sind dazu aufgerufen, ihre Stellenprofile mÃ¶glichst genau zu definieren und anzugeben, ob sie ihren Bedarf bereits beim AMS gemeldet haben. â€žEs soll zu keinen Doppelgleisigkeiten kommen. FachkrÃ¤fte aus KÃ¤rnten und Ã–sterreich haben selbstverstÃ¤ndlich PrioritÃ¤t. Erst wenn die Suche am heimischen Arbeitsmarkt erfolglos bleibt, wird die Agentur aktivâ€œ, betont Schuschnig. Im ersten Call wurden Ã¼ber diese Initiative 113 FachkrÃ¤fte fÃ¼r KÃ¤rnten angeworben; 2025 insgesamt 132.