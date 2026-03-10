KÃ¤rntens Leerstand-Zoff: â€žZu wenigâ€œ gegen hohe Mieten

â€žDie neue Zweitwohnungsabgabe ist nur ein halber Schritt im Kampf um leistbaren Wohnraum in KÃ¤rntenâ€œ, kritisiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der GrÃ¼nen KÃ¤rnten, die Zweitwohnungsabgabe, die in KÃ¤rnten ab 1. JÃ¤nner 2027 in Kraft tritt. â€žDie Wohnungskosten sind mittlerweile so hoch, dass sie viele Menschen massiv belasten. Die neue Abgabe lÃ¤sst spekulativen Leerstand vÃ¶llig unbeachtet. Wie Wohnungen tatsÃ¤chlich mobilisiert werden sollen, bleibt ungeklÃ¤rt. Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen ist das einfach zu wenig.â€œ

„Wohnungen bleiben blockiert“

Voglauer warnt: â€žOhne echte Leerstandsabgabe bleiben genau jene Wohnungen blockiert, die dauerhaft ungenutzt sind, um auf steigende Preise zu warten. Die KÃ¤rntnerinnen und KÃ¤rntner zahlen also weiterhin den Preis fÃ¼r ungenutzten Wohnraum.â€œ Auch die Ortskerne leiden: â€žWenn LeerstÃ¤nde nicht erfasst werden, verlieren unsere Stadt- und Ortskerne an AttraktivitÃ¤tâ€œ, so Voglauer. Sie fordert die Landesregierung aus SPÃ– und Ã–VP eindringlich auf: â€žLeerstehende Wohnungen mÃ¼ssen mobilisiert und auf den Markt gebracht werden. Jede ungenutzte Wohnung verschÃ¤rft den Mangel, treibt die Mieten und belastet die Menschen. Ohne echte MaÃŸnahmen bleibt KÃ¤rnten ein Land der hohen Preise und fehlenden Chancen.â€œ

„MaÃŸnahme gegen Leerstand“

â€žDie Zweitwohnungsabgabe komme den Gemeinden zugute, die damit wichtige Infrastruktur schaffen kÃ¶nnen. Es ist eine MaÃŸnahme gegen Leerstand, fÃ¼r mehr Wohnraum und auch gegen Bodenverbrauchâ€œ, so Kaiser. Die gesetzlich festgelegten HÃ¶chstbetrÃ¤ge reichen von 24 Euro monatlich fÃ¼r Wohnungen bis 30 Quadratmeter bis zu 130 Euro fÃ¼r Wohnungen Ã¼ber 90 Quadratmeter. Die Gemeinden entscheiden selbst, ob und in welcher HÃ¶he sie die Abgabe erheben.

Leerstandsabgabe fÃ¼r GeschÃ¤fte

Im Zuge der Debatte Ã¼ber die Zweitwohnungsabgabe bringt Team KÃ¤rnten-Chef Bgm. Gerhard KÃ¶fer eine Leerstandsabgabe fÃ¼r GeschÃ¤fte ins Spiel: â€žEs ist leider Fakt, dass gerade in innerstÃ¤dtischen Bereichen viele GeschÃ¤ftslokale ungenutzt sind. Dazu kommt auch noch, dass einige EigentÃ¼mer bzw. Vermieter das GeschÃ¤ft nicht pfleglich halten, was teilweise dazu fÃ¼hrt, dass gesamte StraÃŸenzÃ¼ge oder Stadtbereiche abgewertet werden.â€œ KÃ¶fer setzt sich dafÃ¼r ein, ein rechtliches Regelwerk zu schaffen, dass es Gemeinden mÃ¶glich macht, punktuell Leerstandsabgaben fÃ¼r ungenÃ¼tzte GeschÃ¤ftsflÃ¤chen vorzuschreiben: â€žDamit soll auch ein politischer Lenkungseffekt verbunden sein, dass sich die EigentÃ¼mer stÃ¤rker bemÃ¼hen, die FlÃ¤chen zu nutzen und nutzbar zu machen, auch wenn das nur temporÃ¤r der Fall ist.â€œ

Die EinkÃ¼nfte aus der Abgabe sollen zweckgebunden fÃ¼r MarketingmaÃŸnahmen der jeweiligen Gemeinde verwendet werden, schlÃ¤gt KÃ¶fer vor. â€žWenn mehrere FlÃ¤chen in unmittelbarer Nachbarschaft leer stehen, nicht genutzt und auch nicht sauber gehalten werden, hat dies enorme Konsequenzen fÃ¼r die jeweilige Kommuneâ€œ, betont KÃ¶fer: â€žDie Stadt oder Gemeinde verliert so an AttraktivitÃ¤t und hat ein negativeres Erscheinungsbild. Es muss politisch gehandelt werden. Die Gemeinden brauchen mehr MÃ¶glichkeiten, eingreifen zu kÃ¶nnen.â€œ Auch die Thematik von exorbitanten Preisvorstellungen der ImmobilieneigentÃ¼mer sei ein offenkundiges Problem, ergÃ¤nzt KÃ¶fer.