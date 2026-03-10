Skip to content
Im Bezirk Wolfsberg am es nahe der A2 zu einem Brand.
Bad St. Leonhard
10/03/2026
Einsatz

Nach MÃ¼llbrand geflÃ¼chtet: Sohn versteckte sich im Dachboden

Heute, gegen 9 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Brand nahe der A2 gerufen. Dann wurde es etwas skurril.

von AmÃ©lie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(187 WÃ¶rter)

Am 10. MÃ¤rz 2026 gegen 9 Uhr wurde angezeigt, dass es neben der A2 SÃ¼dautobahn, im Bereich von Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg, brennen soll. Da der Brand nicht sofort lokalisiert werden konnte, wurden mehrere Polizeistreifen aktiviert.

Feuerwehren wurden gerufen

SchlieÃŸlich konnte der Ort ausgemittelt und festgestellt werden, dass auf einem GrundstÃ¼ck Plastikplanen und kunststoffhaltiges Material brannte. Die dort ansÃ¤ssigen Bewohner konnten vorerst nicht angetroffen werden. Da der Brand noch nicht erloschen war und ein Ausbreiten des Brandes auf die umliegende Wiese nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die FF Preitenegg und Schiefling gerufen, welche kurze Zeit spÃ¤ter mit insgesamt zehn Mann den Brand lÃ¶schte.

Vater zÃ¼ndete Planen an

Wenig spÃ¤ter konnte einer der Bewohner, ein 22-jÃ¤hriger Mann, am Dachboden des NebengebÃ¤udes versteckt angetroffen werden. Dieser leugnete vorerst etwas vom Brand mitbekommen zu haben, gab schlieÃŸlich zu, dass sein 53-jÃ¤hriger Vater die Planen und Unrat anzÃ¼ndete, da er die Materialien nicht entsorgen wollte. Sein Vater konnte bisher nicht angetroffen werden. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.

